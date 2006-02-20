ارزش سالانه زباله خشك قابل بازيافت تهران 72 ميليارد ريال است

مدير هماهنگي امور مناطق سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر با اشاره به ميزان زباله هاي روزانه جمع آوري شده در تهران گفت: به طور متوسط 7500 تن زباله در روز جمع آوري مي شود كه شامل زباله هاي خشك و تر مي شود.

مهندس رضا نقوي با اشاره به جمع آوري ماهيانه 7500 تن زباله خشك قابل بازيافت در تهران ، افزود: به عبارتي وزن تقريبي زباله هاي خشك جمع آوري شده و قابل بازيافت در تهران طي يك ماه معادل يك روز زباله كل شهر است.

وي در ادامه با ذكر آماري از درصد هر يك از مواد زائد در زباله هاي خشك گفت: از اين مقدار 10 درصد پلاستيك ، 39 درصد نان خشك ، 19 درصد كاغذ و مقوا ، 9 درصد فلزات ، 10 درصد پت و 22 درصد ساير زباله ها هستند.

نقوي با تاكيد بر ارزش زباله هاي خشك جمع آوري شده قابل بازيافت ، تصريح كرد: ارزش ريالي زباله هاي خشك معادل 600 ميليون در ماه و 7 ميليارد و 200 ميليون تومان در سال است.

مدير بخش تفكيك از مبدا زباله سازمان بازيافت شهرداري تهران گفت: با اتخاذ شيوه هاي جديد جمع آوري زباله ، كاهش حمل و نقل 120 سرويس تريلي در طول ماه و 1440 سرويس طي سال و همچنين كاربري 750 مترمربع زمين در ماه صرفه جويي مي شود.