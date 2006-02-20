اهل فرهنگ مانع از دامن زدن به خشونت هاي مذهبي شوند





وي در گفتگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : پرچمداران و پيشروان رنسانس در تحليل حد و مرز آزادي مي گويند : مرز آزادي انسان تا جايي است كه به هرج و مرج و توحش منجر نشود .

امامي در ادامه افزود : آزادي بايد منجربه احترام به انسانها شود و " اومانيسم " بايد به اجراي قانون منجر شود . " اومانيسم " يعني اجراي قانون و اگر قانون اجرا شود مي توان جلو رد شدن از خط قرمزهايي كه ديگران را مي رنجاند گرفت .

وي تصريح كرد : اروپايي ها كه امروز به آزادي بيان و آزادي انسان به عنوان محصول تفكر " رنسانس " افتخار مي كنند و به اين بهانه دم از آزادي مطبوعات مي زنند .

اين نويسنده در ادامه افزود : " منتسكيو " ، در كتاب « روح القوانين » به همين موضوع اشاره مي كند و با اين نوع نگاه ، پاسخي كه از سوي دولت دانمارك به مسلمانان داده شد مغاير با آن نوع آزادي است كه از دل " رنسانس " بيرون آمد و جهان امروز به دنبال آن هستند .

وي درباره انگيزه هاي بانيان اين حركت ها گفت : اين مساله و اين اقدام ناشي از سياست هاي ضد بشري و ضد انساني سرچشمه مي گيرد .

پيامبر اسلام ( ص ) جهاني درهم و متوحش را تبديل به مدنيتي كرد كه بيش از نيمي از زمين را در نورديد و تمدن درخشاني را به ارمغان آورد و همه رشته هاي دانش به اوج رساند

دكتر امامي در ادامه افزود : انسان سالم كه فطرت درستي دارد و مي تواند خوب را از بد تشخيص دهد ، به كسي كه در رشد و شكوفايي شعر ، ادبيات و هنر موثر بوده است احترام مي گذارد و از بزرگداشت او لذت مي برد . چه به آن اعتقاد داشته يا نداشته باشد ؛ پيامبر اسلام ( ص ) حتي اگر از منظر چنين آدمهايي نگريسته شود ، حداقل كاري كه كرده اين است كه جهان درهم و متوحش " عرب " را تبديل به مدنيتي كرد كه بيش از نيمي از زمين را در نورديد و تمدن درخشاني را به ارمغان آورد و همه رشته هاي دانش به اوج رساند .

وي در ادامه تصريح كرد : غرب در دوران رنسانس آشنايي با تمدن يونان از طريق متون فرهنگ اسلامي آغاز كرد و از اين موضوع غافل شد كه بشارت دهنده اين دين پيامبر اسلام است و غرب شكوفايي پس از رنسانس خود را مديون فرهنگي به نام اسلام است كه يونان را درخود هضم كرده بود .

وي در ادامه افزود : من در عين حال كه با " تئوري توطئه " مخالفم اما احساس مي كنم در اين حركت دست هاي پليدي در كاراست كه مي تواند از جانب صهيونيسم باشد ؛ صهيونيستي كه ريشه هاي نبي ستيزي و نبوت ستيزي دارد - كه در تاريخ يهود هم شواهد زيادي دارد - و در صهيونسيم مورد اشاره ما خود را نشان مي دهد .

دكتر امامي در ادامه افزود : توطئه اي در كار است كه مي خواهد جهان را درگير جنگي مذهبي كند و آنها ( غرب ) هستند كه عملا مي خواهند جهان را به سمت خشونت و كشمكشي مذهبي بكشانند و روح مريض توطئه گران است كه از اين اقدام ها لذت مي برد .

وي در ادامه خاطر نشان كرد : در آينده قرار است درحركتي حساب شده اين اقدامات به خشونت هاي بيشتري منجر شود . من فكر مي كنم قرآن تكليف مسلمانان را مشخص كرده است ، آيه اي داريم كه مي گويد : مومنين در مقابل كساني كه حرف " لغو " مي گويند با كرامت عبور مي كنند البته اين رد شدن بدون اين است كه منجر به ذلت شود .

اين منتقد در پايان به مهر افزود : وظيفه اهل فرهنگ است كه متوجه باشند و جامعه را هم متوجه كنند كه دشمن عملا زمينه يك توطئه از پيش حساب شده را فراهم مي كند و ما را به سمتي مي كشاند كه مسلمانان تسلط خود را از دست بدهند و بهانه هاي لازم براي خشونت و آدمكشي هاي آنان فراهم كند .



