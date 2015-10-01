مسئولان کمیته امداد وارد جریانات سیاسی نشوند/انتقاد از شیخ الأزهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی شامگاه پنج‌شنبه در دیدار رئیس و اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: کمیته امداد یک نهاد مردمی به تمام معنا است و باید به مردم تکیه کند.

وی افزود: این مرکز باید تلاش کند تا اعتماد مردم را به خود بیش از این جلب کند و در آینده نیز روشن‌تر و شفاف‌تر عمل کند چرا که این امر موجب افزایش اعتماد مردم خواهد شد.

این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: کسانی که در مسیر فقرزدایی تلاش می‌کنند بزرگ‌ترین خدمت را به نظام اسلامی می‌کنند و دولت‌ها نیز باید کار کمیته امداد را مهم بدانند.

وی بیان داشت: کسانی که به کمیته امداد کمک می‌کنند باید از آنان اذن عام گرفت تا در محل‌های مورد نیاز بتوان از این کمک‌ها استفاده کرد.

هزینه‌های جاری کمیته امداد از محل کمک‌های مردمی نباشد

آیت الله سبحانی عنوان کرد: باید سعی شود تا هزینه‌های جاری کمیته امداد از محل کمک‌های مردمی نباشد تا نیت خیرین محقق شود.

وی با اشاره به تلاش‌های مرحوم عسگراولادی در کمیته امداد ابراز داشت: ایشان این نهاد را بنیان گذاشت و امروز نیز همه کارهایی که در مسیر خدمت به مردم در کمیته امداد صورت می‌گیرد به عنوان صدقه جاریه به ایشان می‌رسد.

استاد برجسته حوزه به اعضای هیئت امنای کمیته امداد توصیه کرد تا در زمانی که در مسند مسئولیت این نهاد هستند از وارد شدن در جریانات سیاسی پرهیز کنند اما در بیرون از این نهاد می‌توانند فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خود را داشته باشند و ایرادی بر آن نیست.

زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از گفته یکی از مسئولان مبنی بر اینکه «بدنبال آن هستیم تا مصوبه‌ای بگذرانیم تا زنان بدون نیاز به مجوز شوهر مسافرت کنند» افزود: باید از ایشان پرسید که آیا شما فقیه هستید که این حرف را می‌زنید؟ همه فقها معتقدند که زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند.

آیت الله سبحانی ادامه داد: بیان این سخنان در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست و به نظر می‌رسد انتخاب ایشان برای این مسند درست نبوده و باید فردی انتخاب شود که دارای فکر اسلامی باشد.

وی بیان کرد: در صورتی که این مسئول به این اظهارات خود ادامه دهد ما نیز در جلسه درس خود در مسجد اعظم که صد‌ها نفر از طلاب حاضر هستند حرف‌هایم را خواهم زد.

انتقاد از شیخ الأزهر

این مرجع تقلید شیعیان در ادامه سخنان خود با اشاره به حادثه منا و جان باختن تعداد بسیاری از زائران بیت الله الحرام گفت: انتظار ما از شیخ الازهر این بود که با وجود بیش از ۴ هزار شهید در این حادثه ابراز همدردی کند و حداقل اگر این کار را نمی‌کند، نمک به زخم آن‌ها نریزد.

وی با ابراز تاسف از تشکر شیخ الازهر از پادشاه عربستان در خدمت به حاجیان و تأکید بر اینکه نباید از کشتار‌ها برداشت سیاسی کرد، اظهار داشت: از زمانی که شیخ الأزهر استقلال خود را به سبب تحت پوشش قرار گرفتن دولت مصر از دست داد، چنین جریان‌هایی پیش آمده است.

آیت الله سبحانی اظهارات دکتر احمد طیب را سبب بی‌اعتمادی بیشتر الأزهر عنوان کرد و گفت: این مسئله فقط مختص ایران نیست چرا که از چند کشور، جمعیت‌های زیادی کشته شده‌اند؛ در صورتی که مدیریت مناسبی وجود داشت، چنین اتفاقی رخ نمی‌داد.