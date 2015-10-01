به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه ای اعلام کرد: مراسم بزرگداشت و یادبود جان باختگان مظلوم فاجعه منا از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) عصر روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در حسینیه امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.

همچنین همزمان مراسمی در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه (س) در قم از سوی معظم له برگزار می شود.