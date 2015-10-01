به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه ای اعلام کرد: مراسم بزرگداشت و یادبود جان باختگان مظلوم فاجعه منا از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) عصر روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در حسینیه امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.
همچنین همزمان مراسمی در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه (س) در قم از سوی معظم له برگزار می شود.
از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی؛
مراسم بزرگداشت جانباختگان منا یکشنبه در تهران و قم برگزار میشود
مراسم بزرگداشت و یادبود جان باختگان مظلوم فاجعه منا از سوی حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) عصر روز یکشنبه ۱۲ مهر در حسینیه امام خمینی تهران و شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه ای اعلام کرد: مراسم بزرگداشت و یادبود جان باختگان مظلوم فاجعه منا از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) عصر روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در حسینیه امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.
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