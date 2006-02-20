ضعف در بخش پژوهش راديوي جهاني صداي آشنا در سال آتي بر طرف مي شود

امير نصيبي پور، مدير شبكه جهاني صداي آشنا (راديو برون مرزي) در گفت وگو با خبرنگار تلويزيون "مهر" در پاسخ به اين سوال كه يك سال از تاسيس راديو فرا قاره اي صداي آشنا مي گذرد، به عنوان مدير اين شبكه تا چه حد به ايده ال هايتان رسيده ايد و براي رفع نقاط ضعف اين راديو چه تدابيري در نظر داريد، گفت: "فكر مي كنم تا به امروز با تمام كارهايي كه انجام داده ايم در حدود 15 تا 20 درصد به آنچه كه مدنظر داشتيم، رسيده ايم. البته كار رسانه پايان ندارد و ايده ال ها در مقطع مشخصي متوقف نمي شود."

وي با اشاره به اينكه پشتوانه پِژوهشي ما در شبكه جهاني صداي آشنا ضعيف است، گفت: " اگر از اين ناحيه كمك شود، مسلماً تاثير زيادي در برنامه ها مي گذرد و كمك زيادي به ما مي شود. البته بخش تحقيقات هزينه بر است."

مدير شبكه جهاني صداي آشنا خاطر نشان كرد: "به هر حال حركتي شروع شده و در حال ادامه است و با توجه به حمايت هايي كه رياست و قائم مقام صدا وسيما به اين شبكه مي كنند، مسلماً براي سال آتي به يكسري نقاط قوت خواهيم رسيد و كارهايي بهتر از اينكه در اين يك سال اخير انجام داده ايم، اتفاق مي افتد."

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا تا كنون بخش پِژوهش راديو فرا قاره اي صداي آشنا به صورت اساسي راه اندازي نشده است؟ و آيا رسيدگي به اين وضعيت در برنامه ريزي سال آتي قرار مي گيرد يا نه؟ گفت: " مسلما اين كار بايد انجام شود. البته دليل اينكه ما در بخش تحقيقات دچار ضعف هستيم، شايد به اين خاطر باشد كه راديو جهاني صداي آشنا اواخر سال 83 راه اندازي شد و به شكل كامل بودجه اي در سال 84 در نظر گرفته نشد و بيشتر شكل راه اندازي در آن دخيل بود، اما براي سال 85 باكس پِژوهشي در نظر خواهيم گرفت تا بتواند كمكي به برنامه سازان كند."

نصيبي پور در پايان افزود: " برخي تصور مي كنند كه چون برنامه ما براي ايرانيان خارج از كشور است، به همين دليل بايد برنامه ريتمتيك اجرا كنيم، در حالي كه اين طور نيست و ما برنامه هاي معارفي هم پخش مي كنيم و برنامه ها متناسب با هويت ايراني است."

لازم به يادآوري است، شبكه جهاني صداي آشنا فعاليت خود را از 27 بهمن سال 1383 به مدت 48 ساعت به صورت آزمايشي شروع كرد و سپس در 29 بهمن سال 1383 رسماً به صورت 24 ساعته با حضور عزت الله ضرغامي، رئيس صدا و سيما، دكتر خجسته، معاون صدا و جمعي از معاونان ومديران ارشد صدا و سيما افتتاح شد. در مجموع راه اندازي اين شبكه براي ايرانيان ويژه خارج از كشور به منظور تحكيم گرايش به هويت ايراني، اسلامي و جلوگيري از هر گونه انقطاع فرهنگي، ديني و واپس گرايي و نيز رفع شبهه هاي سياسي و مذهبي از اذهان مخاطبان انجام شد.

شبكه جهاني صداي آشنا در چهار گروه برنامه هاي خود را در قالب زنده و توليدي پخش مي كند كه عبارتند از 1. گروه طرح و توليد حوزه آمريكا، 2. گروه طرح و توليد حوزه اروپا،3. گروه طرح و توليد حوزه اقيانوسيه و 4. گروه طرح و توليد حوزه آسيا.

شبكه جهاني صداي آشنا در واقع شبكه راديويي ماهواره اي - اينترنتي است كه با رويكردي كاملاً فرهنگي در حال حاضر بر روي ماهواره هات برد: فركانس 12437، سيمبل ريت 27500 و پلاريته افقي قابل دريافت است.