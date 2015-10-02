آستان ملائک نشین رضوی غرق در نور و شادی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حرم مطهر رضوی در شب ولایت حضرت علی (ع) میزبان ولایتمدارانی بود که عید ولایت و امامت را جشن گرفتند و این عید فرخنده را به محضر حضرت رضا(ع) تبریک گفتند.

هم‌زمان با فرارسیدن عید غدیر خم، عید ولایت و امامت، مشهد الرضا(ع) غرق نور و سرور و شادی شد و حرم مطهر حضرت رضا (ع) در سالروزعیدغدیر روزی که دین در آن به اکمال رسید میزبان انبوه عاشقان مسرور امامت و ولایت شد.

به همین مناسبت صحن و سرای حرم مطهر شب گذشته و همچنین صبح امروز شاهد حضور هزاران زائر و مجاوری بود که در سالروز ابلاغ ولایت علی(ع) از زبان مبارک آخرین رسول خدا حضرت محمد مصطفی (ص) از اقصی نقاط ایران و کشورهای مجاور برای عرض تبریک به این مکان قدسی مشرف شده بودند.

زائران و مجاوران که با در دست داشتن شاخه‌های گل با شورونشاط و علی علی گویان خود را به حرم مطهر رسانده بودند این روز بزرگ را به حضرت رضا(ع) تبریک و تهنیت عرض کردند.

در مراسم شب گذشته که با قرائت دعای کمیل دررواق امام خمینی(ره) و با صدای سید مهدی میرداماد همراه بود بسیاری از زائران و مجاوران حرم رضوی با ذاکران اهل‌بیت(ع) همراه شدند و زنگار از دل‌های خود در این شب فرخنده زدودند.

در این مراسم باشکوه مدیحه‌سرایان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) به مدیحه‌سرایی در مدح و منقبت مولای متقیان و واقعه غدیر پرداختند و زمینه سرور و شادمانی بیشتر زائران حرم حضرت ثامن الحجج را فراهم ساختند.

موج شادی در معابر مشهدالرضا(ع)

شب گذشته بسیاری از معابر مشهد الرضا(ع) غرق در نور و شادی شد و بسیاری از کسبه درحالی‌که از روز قبل نسبت به چراغانی و آذین‌بندی خیابان‌ها و محل کسب خود اقدام کرده بودند با ایجاد ایستگاه‌های صلواتی و پذیرایی از خودروهای عبوری و عابران در شادی مردم در این شب فرخنده سهیم شدند.

شکوه غدیر

هم‌زمان با عید ولایت، مردم ولایتمدار و زائران حرم رضوی صبح امروز نیز با حضور در مراسم دعای ندبه که با قرائت مهدی سروری همراه بود پس از اقامه نماز صبح در رواق امام خمینی(ره) گرد هم آمدند.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی در حاشیه برپایی این مراسم در رابطه با برگزاری مراسم ویژه عید غدیر در حرم رضوی به مهر گفت: علاوه بر مراسم برپاشده در شب گذشته با حضور مداحان و ذاکران اهل‌بیت(ع) امروز و مقارن ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه قرائت کامل خطبه غدیر در صحن غدیر با حضور عاشقان ولایت قرائت خواهد شد.

وی افزود: برپایی جشن ویژه روز عید غدیر با حضور آیت‌الله عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی از دیگر برنامه‌های تدارک دیده‌شده امروز در راستای این مناسبت فرخنده است.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: مراسم عید غدیر با حضور عموم زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام هشتم با مدیحه‌سرایی مداحان اهل‌بیت، شعر و سرودخوانی در تالار اماکن متبرکه واقع در صحن آزادی حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی یادآور شد:عشاق و دلدادگان به خاندان عصمت و طهارت در حرم رضوی به‌جز روزهایی که به دلیل فاجعه منا ملت ایران و مسلمانان جهان را عزادار کرد شاهد جشن‌های دهه امامت و ولایت هم‌زمان با عید قربان تا عید غدیر تحت عنوان «شکوه غدیر» و هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء بودند.

وی افزود: سخنرانی با موضوع اتحاد اسلامی در خطبه غدیر توسط حجت‌الاسلام صدیقی در رواق امام خمینی، مدیحه‌سرایی، تواشیح، قرائت کامل خطبه غدیر در صحن غدیر و ویژه‌برنامه زیارت امیرالمؤمنین با سخنرانی حجت‌الاسلام مهدی شجاع از برنامه‌های امروز و به همین مناسبت در رواق امام خمینی حرم رضوی است.

افتتاح نمایشگاه غدیر

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی همچنین از برپایی به مناسبت نمایشگاه کتاب «شکوه غدیر» در کتابخانه مسجد بزرگ امام رضا(ع) به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر داد.

وی گفت: تعدادی کتاب منتخب با محوریت موضوعی شخصیت، سخنان و شیوه زمامداری حضرت علی(ع) در این نمایشگاه کتاب در معرض دید مراجعه‌کنندگان کتابخانه گذاشته‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حرم رضوی همچنین به مناسبت این عید فرخنده با تعداد ۱۵ هزار شاخه گل و همچنین ۳۳ هزار رشته چراغ اذین بندی شد و مشهدالرضا(ع) را غرق در نور شادی ساخت.