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۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۱۸

شبكه ماهواره اي مجارستان يك روز را به "اسلام" اختصاص داد

شبكه ماهواره اي دولتي كشور مجارستان، اواخر هفته گذشته 24 ساعت از برنامه هاي خود را به جهان اسلام اختصاص داد و آن را به عنوان "روز اسلام" نام گذاري كرد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، برنامه هاي اين شبكه تلويزيوني از برنامه هاي آموزشي، فرهنگي، اقتصادي و هنري تشكيل شده كه هر كدام از آنها تنوع متعدد و متنوع ميراث اسلام را نشان داده و بر نزديكي رابطه هاي تاريخي مجارستان با جهان اسلام تأكيد شده است.

اين شبكه تلويزيوني در برنامه 24 ساعته "روز اسلام"،  اقدام به پخش يك فيلم مستند آلماني تحت عنوان " دمشق، بهشتي در بيابان" و فيلم سينمايي ايراني " جمعه" كرد.

شبكه مجارستاني دونا اواخر سال 2005 يك گروه را براي ساخت چند فيلم درباره قطر به اين كشور اعزام كرد.

تعداد مسلمانان كشور مجارستان كه از كشورهاي اروپاي غربي محسوب مي شود، بين 3  تا 4 هزار نفر برآورد شده اند.

کد مطلب 292974

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