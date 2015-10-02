به گزارش خبرنگار مهر، صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش‌رو شاهد بررسی چند طرح و لایحه باقی‌مانده از هفته‌های گذشته و نیز بررسی استیضاح یک وزیر و سئوال چند نماینده از دو وزیر دولت خواهد بود.

در جلسه علنی روز یکشنبه گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام، نتایج و پیامدهای آن که قرار بود هفته اخیر به صحن بیاید، در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و آنطور که رئیس و سخنگوی این کمیسیون پیش از این اعلام کرده‌اند، پس از قرائت این گزارش، دو فوریت طرحی که نمایندگان برای ضمانت اجرای برجام تدوین کرده‌اند، به رای گذاشته خواهد شد.

بررسی مجدد دو مصوبه باطل شده بهارستان

نمایندگان در این هفته طرح الحاق دو تبصره به ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری را که پیش از این یک فوریت آنها به تصویب رسیده بود، بررسی خواهند کرد؛ این طرح و لایحه در جلسه علنی چهارشنبه (هشتم مهرماه) مجلس به تصویب رسیده بود اما پس از آنکه مشخص شد در محاسبه آرا اشتباه صورت گرفته، این دو مصوبه ابطال و بررسی مجدد آنها به جلسه هفته پیش‌رو موکول شد.

نمایندگان در این هفته همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند مصوب ۱۹۷۲ بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه معاهده بین دولت‌های ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس (اعاده شده از شورای نگهبان) از دیگر دستور کارهای این هفته مجلس خواهد بود.

نمایندگان مجلس در این هفته همچنین طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران را که یک فوریت آن هشتم مهرماه سال گذشته تصویب شده بود، بررسی خواهند کرد.

بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که پیش از این بارها به عنوان دستور کار هفتگی مجلس اعلام شده بود اما نوبت بررسی آن نرسیده بود، در دستور کار این هفته مجلس نیز درج شده است.

بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته نیز این هفته در دستور کار نمایندگان مردم خواهد بود.

استیضاح آخوندی و سوال از رحمانی فضلی و نعمت زاده در روز سه‌شنبه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه (چهاردهم مهرماه) استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را که پیش از این با امضای ۱۳ نماینده و در شش محور اعلام وصول شده بود، بررسی و تعیین تکلیف خواهند کرد.

مجلس در این روز همچنین میزبان وزرای کشور و صنعت و معدن و تجارت خواهد بود و به ترتیب به سئوالات موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد و حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان پاسخ دهند.

انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای انتقال پایتخت

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس به عنوان اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای ساماندهی و تمرکززدایی از پایتخت از دیگر دستور کارهای هفته آینده مجلس شورای اسلامی خواهد بود.