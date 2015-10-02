به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مراسم تشییع پیکر مرحوم هادی نوروزی در ورزشگاه آزادی برگزار شد و پس از آن مسئولان باشگاه پرسپولیس به محل ساختمان این باشگاه رفته تا جلسه فوری برای برگزاری مراسمی با شکوه جهت تدفین کاپیتان پرسپولیس برگزار کنند.

در این جلسه برخی مسئولان باشگاه پرسپولیس به سرپرستی علی اکبر طاهری سرپرست این باشگاه، تشکیل جلسه دادند تا با برنامه‌ریزی مناسب شرایط را برای بقیه بازیکنان پرسپولیس در مراسم فردا که خاکسپاری در شهرستان بابل است انجام دهند.

قرار است با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت خواهد گرفت بازیکنان پرسپولیس فردا صبح راهی شهرستان بابل شوند تا در مراسم خاکسپاری کاپیتان فقیدشان شرکت کنند.