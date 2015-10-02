  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۷

پرسپولیسی ها فردا به بابل می‌روند

پرسپولیسی ها فردا به بابل می‌روند

طبق برنامه ریزی مسئولان باشگاه پرسپولیس، بازیکنان، کادر فنی و مسئولان این تیم فردا برای تدفین پیکر هادی نوروزی به شهرستان بابل خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مراسم تشییع پیکر مرحوم هادی نوروزی در ورزشگاه آزادی برگزار شد و پس از آن مسئولان باشگاه پرسپولیس به محل ساختمان این باشگاه رفته تا جلسه فوری برای برگزاری مراسمی با شکوه جهت تدفین کاپیتان پرسپولیس برگزار کنند.

در این جلسه برخی مسئولان باشگاه پرسپولیس به سرپرستی علی اکبر طاهری سرپرست این باشگاه، تشکیل جلسه دادند تا با برنامه‌ریزی مناسب شرایط را برای بقیه بازیکنان پرسپولیس در مراسم فردا که خاکسپاری در شهرستان بابل است انجام دهند.

قرار است با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت خواهد گرفت بازیکنان پرسپولیس فردا صبح راهی شهرستان بابل شوند تا در مراسم خاکسپاری کاپیتان فقیدشان شرکت کنند.

کد مطلب 2929813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها