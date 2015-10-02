مهرداد میناوند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص درگذشت هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هادی فوتبالیست خوبی بود که به دور از حواشی فوتبال را دنبال می‌کرد. او در زمین با تعصب و غیرت فوتبال بازی می‌کرد و با این وجود خیلی بازیکن با اخلاقی بود.

وی با تشکر از حضور مدیران، مسئولان و بازیکنان استقلال در این مراسم تاکید کرد: با وجود اینکه با او رابطه چندانی نداشتم، اما او هر وقت به تمرین می‌رفتم، پیش من می‌آمد و به عنوان یکی از باتجربه‌های تیم خوش‌آمد می‌گفت.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس همچنین افزود: هادی نوروزی از جمله بازیکنانی بود که واقعا سالم زندگی می‌کرد و از هر لحاظ اصول حرفه‌ای را رعایت می‌کرد. من با اکثر مربیان او دوست بودم و آن‌ها همیشه از نوروزی به عنوان یک بازیکن با تعصب و با اخلاق یاد می‌کردند. امیدوارم خدا به خانواده این بازیکن صبر دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: بازیکنان فعلی پرسپولیس باید بدانند که روح هادی نظاره‌گر آن‌ها است و با هر پیروزی آن‌ها شاد می‌شود. بازیکنان باید با این مساله کنار بیایند و برای خوشحالی روح هادی‌ هم که شده، انگیزه مضاعفی برای ادامه لیگ پیدا کنند و از همین حالا هم قسم شوند تا به سمت قهرمانی بروند.

میناوند، با عرض تسلیت به علی دایی که خاطر درگذشت دایی‌اش در حادثه منا، در پایان گفت: متاسفانه علی پروین هم در بیمارستان بستری است. امیدوارم که او هر چه سریعتر بهبود بیابد و از بیمارستان مرخص شود.