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۱۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

بازیکنان جهت شادی روح هادی نوروزی برای قهرمانی هم‌قسم شوند

بازیکنان جهت شادی روح هادی نوروزی برای قهرمانی هم‌قسم شوند

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد بازیکنان جهت شادی روح کاپیتان این تیم باید برای رسیدن به قهرمانی هم‌قسم شوند. وی همچنین گفت: هادی نوروزی بازیکن با اخلاق و متعصبی بود.

مهرداد میناوند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص درگذشت هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هادی فوتبالیست خوبی بود که به دور از حواشی فوتبال را دنبال می‌کرد. او در زمین با تعصب و غیرت فوتبال بازی می‌کرد و با این وجود خیلی بازیکن با اخلاقی بود.

وی با تشکر از حضور مدیران، مسئولان و بازیکنان استقلال در این مراسم تاکید کرد: با وجود اینکه با او رابطه چندانی نداشتم، اما او هر وقت به تمرین می‌رفتم، پیش من می‌آمد و به عنوان یکی از باتجربه‌های تیم خوش‌آمد می‌گفت.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس همچنین افزود: هادی نوروزی از جمله بازیکنانی بود که واقعا سالم زندگی می‌کرد و از هر لحاظ اصول حرفه‌ای را رعایت می‌کرد. من با اکثر مربیان او دوست بودم و آن‌ها همیشه از نوروزی به عنوان یک بازیکن با تعصب و با اخلاق یاد می‌کردند. امیدوارم خدا به خانواده این بازیکن صبر دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: بازیکنان فعلی پرسپولیس باید بدانند که روح هادی نظاره‌گر آن‌ها است و با هر پیروزی آن‌ها شاد می‌شود. بازیکنان باید با این مساله کنار بیایند و برای خوشحالی روح هادی‌ هم که شده، انگیزه مضاعفی برای ادامه لیگ پیدا کنند و از همین حالا هم قسم شوند تا به سمت قهرمانی بروند.

میناوند، با عرض تسلیت به علی دایی که خاطر درگذشت دایی‌اش در حادثه منا، در پایان گفت: متاسفانه علی پروین هم در بیمارستان بستری است. امیدوارم که او هر چه سریعتر بهبود بیابد و از بیمارستان مرخص شود.

کد مطلب 2929818

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