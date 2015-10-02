طرح تقویت کانون های فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله اهداف این طرح می‌توان به تقویت تعامل میان دانشجویان و مسئولان فرهنگی، آشنایی دانشجویان با فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانشگاه‌ها، ایجاد بستر جذب افراد مستعد به کانون‌های فرهنگی و هنری و ایجاد فضای نشاط و امید در دانشگاه‌ها اشاره کرد.

طرح همایش «فصل نو، فصل همدلی» طرحی برای برگزاری همایش‌های سالانه‌ای است که با هدف معرفی فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

در این طرح تاکید شده است که در همه همایش‌های اجرا شده باید مجری، قاری، گروه‌های اجرایی، گروه‌های هنری، انتظامات و کلیه امور مربوط به همایش به دانشجویان واگذار شده و از ظرفیت‌های کانون‌های فرهنگی استفاده شود.

مجری این طرح که مخاطبانش دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشک کشور هستند، ادارات فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با همکاری کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها هستند.

از جمله اهداف این طرح می‌توان به تقویت تعامل میان دانشجویان و مسئولان فرهنگی، آشنایی دانشجویان (به ویژه دانشجویان جدیدالورود) با فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانشگاه‌ها، تقویت سرمایه فرهنگی، روحیه مسئولیت پذیری و شکوفایی خلاقیت‌های دانشجویان، ایجاد بستر جذب افراد مستعد به کانون‌های فرهنگی و هنری، ایجاد فضای نشاط و امید در دانشگاه‌ها و سامان بخشیدن به خواسته‌ها و فعالیت‌های خودانگیخته دانشجویان درعرصه‌های فرهنگی اشاره کرد.

مقرر است به صورت سالانه دانشگاه‌های برتر در برگزاری همایش «فصل نو، فصل همدلی» از طرف اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار گرفته و انتخاب شوند.

این برنامه صرفا ویژه کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی است.