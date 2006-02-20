آغاز عمليات اجرايي احداث 4 كلينيك شبانه روزي در ساوجبلاغ

سيد محمد ميربزرگي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در ساوجبلاغ گفت: هم اكنون شهرستان ساوجبلاغ از لحاظ مراكز درماني به شدت دچار كمبود است. به نحوي كه مي توان گفت از ضعيف ترين شهرستانهاي كشور از لحاظ امكانات درماني است.

وي با اشاره به تلاش شبكه بهداشت و درمان ساوجبلاغ براي ارائه خدمات به شهروندان افزود: اگر تلاشهاي پزشكان و مسئولان بهداشت و درمان نباشد ، بخش درمان ساوجبلاغ چيزي براي ارائه شهروندان ندارد.

ميربزرگي خاطر نشان كرد: به دليل همين محدوديتها با احداث 4 كلينيك شبانه روزي در مناطق چهارباغ ، چندار ، هيو و طالقان موافقت شده است و عمليات اجرايي اين مراكز سال آينده اجرا خواهد شد.

فرماندار ساوجبلاغ تصريح كرد: همچنين با جديت پيگير احداث دو بيمارستان 96 تخت خوابي شبكه بهداشت و درمان و بيمارستان 96 تخت خوابي تامين اجتماعي در شهر جديد هشتگرد هستيم.

وي اظهار اميدواري كرد: مسئولان با توجه به كمبود شديد تخت بيمارستاني در ساوجبلاغ ، همكاري هاي ويژه اي براي حل معضلات خدمات درماني اين شهرستان با مسئولان شهرستان داشته باشند.

به گزارش مهر ، در حال حاضر تنها مركزدرماني ساوجبلاغ بيمارستان امام صادق (ع) با 30 تخت است كه در محل سابق حوزه علميه به ارائه خدمات درماني به شهروندان مي پردازد.