برخورد با زمين خواران جدي تر مي شود

احمد ضيايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت : افرادي كه براي دزديدن اموال مردم و بيت المال وارد عمل شده اند ، حرفه اي و مجهز هستند و مقابله با آنها نيازمند قاطعيت و ساز كارهاي قانوني قوي است .

وي افزود : متاسفانه مقابله با اين قبيل افراد به دلايل مختلف از دست خارج شده و برگرداندن اموال بيت المال كار سختي است ؛ اما اين كار با جديت پيگيري خواهد شد .

ضيايي در خصوص نحوه برخورد با مفسدان اقتصادي به ويژه در بخش زمين خواري به مهر گفت : اين موضوع بايد در فضايي آرام پيش رود و متوليان امر حاضر نيستند به اين علت، جو كشور آشفته شود؛ اما پيشرفت آرام دليل كوتاهي و عدم اراده قوي در برخورد با مفسدان نيست .

وي با اشاره به اينكه در كرج و شهرستانهاي همجوارهجمه هاي فراواني به اراضي كشاورزي و اموال بيت المال وارد شده ، خاطر نشان كرد ؛ جلسات متعددي در اين خصوص برگزار شده و قوه قضائيه بر حسب وظيفه با قاطعيت با متخلفان برخورد مي كند .

فرماندار كرج يادآور شد : مطابق بخشنامه هاي استانداري تهران شهرداران و اعضاي شوراهاي اسلامي موظف به جلوگيري از ساخت و ساز هاي بي رويه ، غير قانوني و تغيير كاربري اراضي هستند و فرمانداري نيز بر اين امر نظارت خواهد كرد.

معاون استاندار تهران يادآور شد : فرمانداري با كسب اطلاع از موارد، مسئولان امر را در اين خصوص ياري خواهد كرد .