تجمع اعتراض آميز دانش آموزان تهراني در مقابل سفارت دانمارك

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در ادامه تجمعات و اعتراضات گسترده اقشار مختلف مردم، صبح امروز دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي منطقه 10 تهران و اعضاي بسيج دانش آموزي تهران به اقدام اهانت آميز نشريات اروپايي به ساحت مقدس پيامبر گرامي اسلام اعتراض و اين اقدام را شديدا محكوم كردند.

" عاقبت اهانت نابودي است و ذلت" ،" نابودي اسرائيل نزديك است، نزديك است " ،" مطبوعات اروپا در دست اسرائيل است "، " بي تمدن ها اهانت مي كنند"، "هولوكاست دروغ است - اسرائيل نابود است"، "هيهات منا لذله " و همچنين " مرگ بر دانمارك ، مرگ بر اسرائيل و مرگ برآمريكا" از جمله شعارهايي بود كه دانش آموزان معترض در اين تجمع اعتراض آميز سردادند.

همچنين تجمع كنندگان با در دست داشتن پلاكاردهايي با مضامين "اهانت به پيامبرمحكوم است - اسلام پيروز است "، "اسرائيل نابود است" ، "اروپا بيدار شو ازاسرائيل جدا شو"، " ما از دانمارك متنفريم"، اعتراض خود را به اين اقدام مطبوعات اروپايي از جمله دانمارك نشان دادند.

"وحيد هروآبادي" سخنران و از اعضاي واحد فرهنگي آموزش و پرورش منطقه 10 تهران، در اين تجمع در خصوص دليل اين تجمع گفت: امروز تمدني كه در دنيا به عنوان تمدن پيشتاز شناخته شده، به فرهنگ مردمي كه در زمان پيامبر مي زيسته اند، يعني 1400 سال قيل بازگشته است. زيرا مدعيان تمدن در غرب امروز در مقابل مسلمانان از همان راهكارهايي استفاده مي كنند كه مشركان در برابر پيامبربه كار مي بردند.

وي به سكوت انجمن صنفي مطبوعات نسبت به اين اهانت مطبوعاتي انتقاد كرد و گفت: اين انجمن اعلام كرده است اين رخداد سياسي است و وارد اين بحث نمي شود اما من به نمايندگي از جامعه متفكر دانش آموز اعلام مي كنم كه "نكند، ندانيد بايد در كجاي تاريخ عرض اندام كنيد".

تعدادي از دانش آموزان در گفت گو با خبرنگار "مهر"، تاكيد كردند: ما دانش آموزان بسيجي همگام با مردم مسلمان جهان كليه اقدامات توهين آميز و هتك حرمت به مقدسات اسلامي توسط نشريات اروپايي را محكوم مي كنيم و انتظار داريم همانگونه كه مردم مسلمان به حضرت مسيح احترام مي گذارند از مردم دنيا انتظار داريم به پيامبر اسلام احترام گذارند .

تجمع اعتراض آميز دانش آموزان تهراني درمقابل سفارت دانمارك تحت كنترل نيروي انتظامي برگزار شد و اين درحالي بود كه خيابانهاي منتهي به سفارتخانه دانمارك توسط نيروي انتظامي مسدود شده بود.

دانش آموزان معترض پس از قرائت بيانيه به تجمع خود پيايان دادند.

در بخشي از اين بيانيه آمده است: دانش آموزان ايراني اقدام موهون روزنامه هاي اروپايي را كه به پشتوانه صهيونيسم جهاني و دولتمردان تروريست آمريكايي انجام شد، را نشان از ضعف در مقابله با موج اسلام خواهي در اروپا و كشورهاي غربي مي دانند و معتقدند اين اعمال نشان از ضعف منطق و بيان فكري غرب دارد.

اين بيانيه مي افزايد: دانش آموزان ايراني خواستار لغو پيمان هاي اقتصادي و عدم معاملات اقتصادي با دولت هاي اروپايي و همچنين با تدوين اقتصادي مستقل از تعامل با كشورهاي متخاصم با دين اسلام هستند و اين خواسته قشر دانش آموز اين مرز و بوم علي الخصوص شخص رئيس جمهور منتخب ملت ماست.

دانش آموزان ايراني داعيه داران تفكر در اروپا و غرب را به تدبر و تفكر فرا خوانده و به آنان مي گويد كه "عواقب اعمال خود را سنجيده سپس وارد مرحله عمل شويد." بدانيد كه اينگونه اعمال قطعا در منطق دانش آموزان ايراني كه آينده سازان اين مملكت اند خواهد ماند و آثار آن بر شما مكشوف خواهد گرديد.