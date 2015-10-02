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۱۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۰۴

اخبار یمن؛

آمار یونیسف از کودکان شهید و زخمی شده در یمن/تظاهرات در صنعا

آمار یونیسف از کودکان شهید و زخمی شده در یمن/تظاهرات در صنعا

ارائه آماری از سوی یونیسف درباره کودکان شهید و زخمی شده بر اثر جنگ افروزی سعودی ها و برگزاری تظاهرات در صنعا پایتخت یمن از مهمترین اخبار آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سازمان یونیسف آماری از کودکان شهید و زخمی شده در یمن ارائه داد.

جولیان هارنس نماینده سازمان یونیسف در یمن اعلام کرد: در شش ماه از جنگ علیه یمن ۵۰۵ کودک شهید و ۷۰۲ نفر دیگر زخمی شده اند.

وی افزود: حدود ۱.۷ میلیون کودک یمنی در معرض سوء تغذیه قرار دارند و حدود ۱۰ میلیون کودک نیاز به کمک های بشردوستانه دارند.

هارنس تاکید کرد: اوضاع غذایی در یمن قبل از جنگ نیز بد بود به طوری که یمنی ها کمتر از ۱۰ درصد از نیازهای غذایی خود را تولید می کردند و بخش اعظم را از خارج وارد می کردند اما مشکلات غذایی و سوء تغذیه با شعله ور شدن جنگ افزایش یافته و این به ویژه در کودکان این کشور تاثیر گذار است.

از سوی دیگر یمنی ها تظاهراتی در صنعا پایتخت این کشور در همدردی با قربانیان فاجعه منا برگزار کردند و بر عزم راسخ ضد حملات ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها تاکید کردند.

کد مطلب 2929999

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