ارسال طومار اعتراض آميز شاعران ايران براي دبير كل سازمان ملل متحد





اين شاعر معاصر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، افزود : اصولا انسانهاي آگاه و انديشمند نمي توانند نسبت به آنچه در جامعه جهاني اتفاق مي افتد ، بي تفاوت باشند . زيرا سرنوشت امروز جوامع انساني را اين رويدادها رقم مي زنند ، در مورد مسائلي چون اهانت به ساحت مقدس رسول اكرم (ص) ، يا انرژي هسته اي به قدري مسأله بزرگ است كه نمي توان آن را به بهانه " اهل سياست نبودن " يا صرفا " نويسنده و شاعربودن " نديد ، زيرا اين مسأله نه تنها وجدان هرمسلمان را خدشه دار كرده ، بلكه با تمام معيارهاي ديني و حتي دموكراسي هم در تعارض جدي و نهايتا محكوم است .

دكتر فاطمه راكعي افزود : اگر اين عمل - اهانت نشريات غربي به ساحت پيامبر( ص ) - را با معيارهاي ديني بسنجيم ، متوجه مي شويم كه پيامبرهيچ دين و آييني به پيروان خود اجازه اهانت به اديان ديگر را نداده است . به خصوص پيامبرعظيم الشان اسلام كه بزرگترين دغدغه اش ترويج مكارم اخلاقي بوده و اصولا براي تكميل اخلاق بشر آمده اند و احترام به انبياي ديگر را جزئي از فرهنگ ما دانسته اند .



مدير عامل انجمن شاعران ايران يادآور شد : امروزه دموكراسي درجهان فرهنگ و سياست ، حرف اول را مي زند و تمام كساني كه به آن باور دارند اذعان مي كنند كه اهانت به ساحت مقدس پيامبر اسلام (ص) با تمام معيارهاي دموكراتيك جهان درتضادي آشكار است . در جامعه دموكراتيك كه شعار حقوق بشر سرداده مي شود مسأله احترام به فرهنگ ها و پذيرش حقوق يكديگر مطرح است ، بنابراين در چنين جامعه اي اين گونه اقدامات قويا محكوم مي شود .

وي با بيان اين كه خوشحالم كه مردم دانمارك و بسياري از كشورهاي اروپايي و تمام جوامعي كه ازاصالت ديني برخوردارند ، در مقابل اين اهانت برخورد كرده اند ، اظهار داشت : پايان اين هفته ، جمع كثيري از شاعران و نويسندگان معاصر ايران در اقدامي آگاهانه با امضاي طوماري سرگشاده ، اعتراض خود را از اهانت به ساحت حضرت رسول ( ص ) اعلام و آن را براي آقاي كوفي عنان - دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهند كرد .



فاطمه راكعي با تاكيد بر اينكه در طومار يادشده بر حق مسلم جمهوري اسلامي ايران بر انرژي صلح آميز هسته اي نيز تاكيد ويژه خواهد شد و به امضاي بيش از يكصد شاعر و نويسنده معاصر ايران خواهد رسيد ، گفت : در مورد مساله انرژي هسته اي نيز تمام كساني كه عادلانه مي انديشند ، مي دانند كه ايرانيان قصد ساخت بمب اتمي را ندارند زيرا شخصيتهاي برجسته كشورمان ، بارها تأكيد كرده اند كه ما تنها براي اهداف علمي از انرژي هسته اي استفاده مي كنيم ، از سويي ديگرگزارشهاي آژانس بين المللي انرژي هسته اي نيز شاهدي بر اين مدعاست ، بنابراين هيچ كشوري نبايد با تهمت هاي ناروا اين حق مسلم را ازايران سلب كند.

اين شاعرمعاصر در پايان گفت و گو با مهر، تصريح كرد : با اينكه روح ما و همه مسلمانان جهان ازاين اهانت ناجوانمردانه جريحه دار شده است ، اما به نظر من بايد مانند آقاي خاتمي كه پا را از باورهاي دموكراتيك فراتر نگذاشت ، ما نيز به اين نتيجه برسيم كه دراين زمينه ها به خشونت متوسل نشويم و از روشهاي فرهنگي استفاده كنيم ، زيرا ارتباط مكتوب و ارسال نامه به گروه هاي سالم سياسي و شخصيت هاي فرهنگي دنيا مي تواند فرياد ما را به گوش جهانيان برساند كه نمونه آن امضاي طومار شاعران ايران و ارسال به دبير كل سازمان ملل متحد است .



به گزارش مهر ، در اين گرد هم آيي بيش از يكصد شاعر معاصر و منتقد ادبي با امضاي طوماري سرگشاده ، اهانت به اديان و پيامبران الهي را محكوم كرده و بر ضرورت استفاده ايران از انرژي صلح آميز هسته اي تاكيد خواهند كرد .



استاد مشفق كاشاني ، استاد محمود شاهرخي ، قيصر امين پور ، ساعد باقري ، محمد رضا عبدالملكيان ، علي رضا قزوه ، فاطمه راكعي ، پرويز بيگي حبيب آبادي ، مصطفي محدثي خراساني ، عبدالجبار كاكايي ، مرتضي اميري اسفندقه ، شيرينعلي گلمرادي ، كيومرث عباسي قصري ، حسين اسرافيلي و ... از جمله شاعراني هستند كه براي حضور در اين گردهم اعلام آمادگي كرده اند .



همچنين در همين برنامه تعدادي از شاعران جوان حاضر ، اشعاري را در توصيف و نعت پيامبر بزرگ اسلام حضرت محمد ( ص ) قرائت مي كنند .



يادآور مي شود همزمان با اين گردهم آيي ، در شيراز نيز بيش از 200 شاعر و نويسنده مدعو در كنگره ادبي " ستيغ سخن " يادواره نصرالله مرداني ، ضمن محكوم كردن اقدام موهن نشريات غربي در اهانت به ساحت مقدس رسول اكرم ( ص ) ، با امضاي طوماري بر مواضع صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران پافشاري خواهند كرد .



خانه شاعران ايران در تهران ، خيابان شهيد كلاهدوز نبش خيابان شهيد نعمتي قرار گرفته است .