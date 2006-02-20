سازمان ملل كمك هاي خود را به تشكيلات خودگردان فلسطين قطع نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، كارن ابوزيد كه يك سال پيش رياست اين آژانس را بر عهده گرفت ، گفت : كمك هاي بشردوستانه كه از سوي هيئت كمكي سازمان ملل در فلسطين به مردم اين كشور ارائه مي شود، قطع نخواهد شد و حتي ممكن است در آينده افزايش پيدا كند.

ابوزيد تاكيد كرد: هم اكنون خانه هاي برخي از پناهندگان در فلسطين وجود دارد كه در 50 سال گذشته نوسازي نشده است و ما بايد آنها را نوسازي كنيم و شرايط فلسطيني ها را بهبود دهيم.

وي در پاسخ به سوالي در زمينه اينكه اسرائيل برخي تحريم هاي اقتصادي و امنيتي بر فلسطين اعمال كرده است، گفت: اين تحريم ها تاثيراتي جدي بروضعيت انساني مردم فلسطين دارد.

رئيس آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام كرد: قرار است ديدارهايي با مقامات اسرائيل انجام شود و قطع نشدن كمك هاي سازمان ملل به فلسطين به آنان اعلام گردد.

اين در حالي است كه آمريكا و اسرائيل فشار مي آورند هرگونه كمك مالي به تشكيلات خودگردان فلسطين به علت پيروزي حماس در انتخابات اخير بايد قطع شود.



روز گذشته كابينه رژيم اسرائيل، تحريم اقتصادي تشكيلات خودگردان فلسطين را تصويب كرد.