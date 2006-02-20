3 هزار تن مرغ و تخم مرغ از مرغداران خريداري مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، الهام در نشست هفتگي با خبرنگاران گفت: همچنين بر اساس مصوبه هيات دولت قرار شد مطابق قانون برنامه دولت حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي ، صنعتي در كشور به اجرا در آيد كه بر اساس اين مصوبه بازرسان شركت هاي مزبور موظفند نحوه اجراي اين قانون را مرتبط پيگيري كرده و گزارش آن را هر سه ماه يكبار به شوراي اقتصاد ارائه دهند.

غلامحسين الهام سخنگوي دولت همچنين از تنفيذ و تصويب مصوبه گذشته دولت مبني بر حضور رئيس سازمان قاچاق كالا در شوراها و كميسيون هاي دولت خبر داد و افزود: از اين بعد مديران شوراهاي مختلف كميسيون هاي دولت بايد در جلسات كميسيون هاي دولت حضور پيدا كنند و گزارشات خودشان را به اين كميسيون ارائه نمايند.

وي در ادامه از برگزاري اجلاس مسوولان پليس كشورهاي همسايه خبرداد و هدف از اجراي آن را تحقق ماده 119 قانون برنامه چهارم توسعه كشور به منظور تبادل اطلاعات با كشورهاي همسايه و مقابله با عاملان مواد مخدر و تردد عوامل فروش مواد مخدر و همچنين امضاي توافق نامه دو جانبه و چند جانبه اعلام كرد.

سخنگوي دولت همچنين اختصاص دو ميليارد ريال براي تامين امكانات مورد نياز ستاد خبري بازرسي كل كشور را از ديگر مصوبات جلسات هيات دولت عنوان كرد.

الهام در ادامه تصويب كليات فهرست كالاهاي مشمول قانون تجميع را از ديگر مصوبات دولت خواند و افزود: از اين بعد مديران سازمان رفاه و تامين اجتماعي در ستاد راهبردي بازسازي بم به تصويب اعضاي هيات دولت رسيد.

سخنگوي دولت تصويب افزايش يارانه برق مناطق گرمسير را از ديگر مصوبات هيات دولت برشمرد .

به گفته الهام از اين پس و بر اساس تصويب هيات دولت براي اتباع خارجي درفرودگاه هاي عسلويه و بوشهر ويزاي هفت روزه صادر خواهد شد كه صدور اين ويزاها با هماهنگي وزارتخانه هاي مربوطه در اين دو شهر خواهد بود.

سخنگوي هيات دولت با اشاره به مبارزه قاچاق كالا و ارز گفت: از اين به بعد و بر اساس مصوبه هيات دولت ستاد مبارزه قاچاق كالا و ارز موظف شده است كه هر سه ماه يكبار در فواصل دو ماهه گزارش خود را به دولت ارائه نمايد.

تصويب مركز زبان فارسي و ايران شناسي در دمشق از ديگر مصوبات جلسات هيات دولت به شمار مي رود.

الهام در ادامه تشريح مصوبات خود؛ استفاده از پلاك تشريفاتي براي خودروها را فقط از سوي نهاد رياست جمهوري مجاز اعلام كرد .

وي افزود: پلاك هاي تشريفاتي كه بر روي خودروها نصب شده باشد و از رياست جمهوري مجوز دريافت نكرده باشند، غير مجاز شمرده خواهد شد و مشمول استفاده غير مجاز از پلاك تشريفاتي خواهند بود.

به گزارش مهر، در ادامه جلسه الهام حمايت از فرهنگ و ادبيات دفاع مقدس را از ديگر مصوبات هيات دولت خواند و افزود: بر اساس مصوبه دولت از ناشران ، نويسندگان ؛ شاعرا و كساني كه در خصوص دفاع مقدس فعاليت مي كنند، حمايت خواهد شد.

وي امضاي موافقت نامه همكاري قضايي بين ايران و سوريه را يكي ديگر از مصوبات دولت اعلام كرد و افزود: دولت اجازه دارد تا پروتكل اصلاحي همكاري قضايي بين ايران و سوريه به امضا مسوولين دو كشور به اجرا در آورد.

همچنين براساس مصوبه دولت سه ساختماني كه در شمال تهران در اختيار دولت بود توسط معاونت اجرايي به فروش گذاشته شده است.

الهام در ادامه از خريد سه هزار تن مرغ و تخم مرغ خبر داد و افزود: بر اساس پيش بيني دولت، در سال آينده قرار است از مرغداران كشور سه هزار تن مرغ و تخم مرغ خريداري شود.

همچنين بر اساس مصوبه هيات دولت قرار شد مطابق قانون برنامه دولت حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي ، صنعتي در كشور به اجرا در آيد كه بر اساس اين مصوبه بازرسان شركت هاي مزبور موظفند نحوه اجراي اين قانون را مرتبط پيگري كرده و گزارش آن را هر سه ماه يكبار به شوراي اقتصاد ارائه دهند.

غلامحسين الهام سخنگوي دولت همچنين از تنفيذ و تصويب مصوبه گذشته دولت مبني بر حضور رئيس سازمان قاچاق كالا در شوراها و كميسيون هاي دولت خبر داد و افزود: از اين بعد مديران شوراهاي مناطق آزاد اقتصاد و پول ، عرضه كميسيون هاي دولت بايد در جلسات كميسيون هاي دولت حضور پيدا كنند. و گزارشات خودشان را به اين كميسيون ارائه نمايند.

وي پس از تشريح مصوبات هيات دولت به سئوالات خبرنگاران در زمينه هاي مختلف پاسخ داد.