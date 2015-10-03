دفاع از کودکان فلسطینی اصل ثابت نظام اسلامی ماست/سکوت مجامع بشری

خبرگزاری مهر - گروه استانها: محمد الدوره نوجوان ۱۲ ساله فلسطینی در حالی که پشت پدرش پنهان شده بود، هیچگاه فکر نمیکرد که در آغوش پدرش مظلومانه کشته شود، فریادهای جمال، پدر محمد برای اینکه سربازان اسرائیلی او و پسرش را هدف قرار ندهند با گلوله پاسخ داده میشد و جمال مظلومانه در آغوش پدرش به شهادت رسید.
محمد با شهادتش، همسالانش را به مبارزه با زورگویان تشویق کرد و صدها الدوره پا به میدان جهاد گذاشتند و از همین رو نهم مهر در ایران به نام روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی نامگذاری شده است.
بزرگترین جرم نوجوانان فلسطینی، متولد شدن در سرزمین مادریشان است و این افراد مظلومترین قربانیان غزهاند، برخورد نظامیان اشغالگر با این کودکان، زننده و غیر انسانی است و مدعیان حقوق بشر سکوت مرگباری را انتخاب کردهاند و هیچ واکنشی از خود نشان نمیدهند.
فلسطین سرزمین کودکانی است که برای مدرسه رفتن هم باید جانشان را بدهند، سرزمینی که فرزندانش هر روز شاهد کشته شدن هم بازیهای کوچک خود هستند.
امروزه در دنیا کودکان معصوم زیادی قربانی جنگ میشوند، بچههای بیگناهی که به جای دنیای مالامال شادی و کودکانه خود زیر گلولههای دشمن مشغول دویدن هستند و روحیهشان پژمرده میشود.
فرهنگ ناب ایرانی آمیخته با مهر و محبت است و ایرانیان در زمینه رسیدگی به هم نوعان شهره آفاق هستند
این کودکان در رؤیاها و تخیلات شبانه خود بهجای اسباببازی و شادیهایی که حق مسلم آنها است کابوس جنگ میبینند.
اگر آن زمان سازمان حقوق به اصطلاح بشر جلوی کشتار کودکانی مانند الدوره را میگرفت، شاید دیگر شاهد نام «عزیز» کودک گمنام ایزدی و «آیلان» کودک غرق شده سوری و کودکان دیگر نبودیم.
عزیز، تنها چهار سال داشت، نیروهای کرد سوریه این کودک را در بیابانی به نام سنجار در حالی که تنها و آواره از حملات داعش به مناطق ایزدی نشین کردستان عراق فرار کرده بود یافتند، میگویند عزیز حتی نمیتوانست صحبت کند که عکسهایش را با چشمانش باز و قرنیه خشک شده زیر آفتاب میبینیم.
جلال پدر عزیز و همسرش، هنگام فرار از حملات داعش کودک ۴ سالهشان را رها میکنند تا دیگر فرزندانشان را نجات دهند اما جلال هنگامی که به بالین جگرگوشهاش رسید که دیگر دیر شده بود و عزیز برای همیشه رفته بود.
آیلان نیز از هزاران کودک جنگزدهای است که جانش را از دست داده، او تنها سه سال داشت و از کوبانی بود که در ساحل ترکیه برای همیشه چشمانش بسته شد.
آیلان کودک آواره جنگزدهای بود که قصد داشت همراه خانواده خود و بهوسیله قایق به آلمان و اتریش بروند و درخواست پناهندگی کنند، اما آیلان کوچولو غرق شد.
نمیدانم تا چه زمانی باید شاهد کشته شدن کودکان مظلوم فلسطینی و دیگر ملتها باشیم؛ کدامین سازمان و مجمع باید به فکر حمایت از بچههای جنگزده فلسطینی باشد.
اسلام آیین نوعدوستی و همدردی با مظلومان است
حجت الاسلام سید محمد واعظ موسوی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آیین اسلام آیین نوعدوستی و محبت به هم نوعان است، میگوید: حتی فرهنگ ناب ایرانی نیز آمیخته با مهر و محبت است و ایرانیان در زمینه رسیدگی به هم نوعان شهره آفاق هستند.
وی با بیان اینکه هم آیین اسلام و هم فرهنگ سرزمین ایران رسیدگی به مظلومان و کوکان آواره است، معتقد است که امروز متأسفانه جهان عاری از محبت به همنوع شده و درآمدهای نظام سلطه و استکبار در راه ساخت سلاح و اسلحه است و بر سر کودکان مظلوم فلسطینی و دیگر مناطق جنگزده فرو میریزد.
دفاع از کودکان مظلوم فلسطینی سرلوحه کارهای نظام اسلامی ایران است
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه رسیدگی به همنوع از دید آیین اسلام وظیفه است، ادامه میدهد: فلسطین برای نظام ایران یک آرمان است و بزرگان نظام دفاع از فلسطین را آرمان نظام میدانند.
به گفته حجت الاسلام واعظ موسوی دفاع از مظلومان و کودکان در سرلوحه کارهای نظام اسلامی بوده و اصل ثابت نظام ماست و امروز هم باید بهعنوان یک اولویت به آن نگاه کرد.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نباید به برداشتهای دنیا از کمکهایمان برای کودکان و مردم مظلوم فلسطین توجه کنیم، میافزاید: ما باید به وظیفه اسلامی ایرانی خود در رسیدگی به محرومان و کودکان مظلوم فلسطین عمل کنیم و بتوانیم این مهم را بهعنوان یک آرمان در عرصههای جهانی و مجامع اسلامی به گوش دیگران برسانیم.
کشتن کودکان بیگناه در راستای مقابله با بیداری اسلامی است
حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز در این رابطه میگوید: به برکت انقلاب اسلامی سنگی که در دست کودکان فلسطینی بود به موشک تبدیل شده است که رژیم اشغالگر انتقام آن را از کودکان بیگناه فلسطینی میگیرد.
رژیم صهیونیستی تصور میکند با کشتار کودکان فلسطینی میتواند از پدران و مادران آنها انتقام بگیرد؛ اما با این اقدامات مرگ خود را سرعت میبخشد
وی معتقد است که رژیم صهیونیستی عزم خود را جزم کرده که نگذارد کودکان بزرگ شوند تا در آینده در مقابل این رژیم منحوس ایستادگی نکنند و این موضوع سبب شده همانند فرعون دست به کودک کشی بزنند.
حجت الاسلام حاجی صادقی با بیان این که سازمانهای جهانی در خاموشی وحشتناک و مرگ باری فرو رفتهاند، ادامه میدهد: آنچه که در فلسطین شاهد هستیم و اقدامی که وهابیها و سعودی در یمن انجام میدهند و دست به کشتار کودکان بیگناه میزنند؛ در راستای مقابله با بیداری اسلامی است.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میافزاید: رژیم صهیونیستی با کشتار فلسطینیها جریان مقاومت را زندهتر و جوانان این کشور را بیدارتر میکند.
به گفته وی، رژیم صهیونیستی تصور میکند با کشتار کودکان فلسطینی میتواند از پدران و مادران آنها انتقام بگیرد و فلسطینیها را از بین ببرد؛ اما از این موضوع غافل است که با این اقدامات خشم خداوند را برمیانگیزد و مرگ خود را سرعت میبخشد.
رژیم صهیونیستی با کشتن کودکان نمیتواند سلطه خود را ادامه دهد
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران معتقد است که خاصیت انسانهای مؤمن، معتقد و با استقامت این است که هرچه آنها را بکشند کم نمیشوند.
وی اشاره میکند که رژیم صهیونیستی باید این موضوع را بداند که با کشتن کودکان فلسطینی نمیتواند سلطه خود را ادامه بدهد چون بیداری اسلامی شکل گرفته و ملتها ظلم را تحمل نمیکنند.
حجت الاسلام حاجی صادقی بیان میکند که سازمان ملل و حقوق بشر با سکوت خود در برابر کشتار کودکان بیگناه فلسطینی فلسفه وجودی و هویت و ماهیت خود را از دست داده است.
به گفته وی، ملتها نباید دل به سازمان ملل و مدعیان حقوق بشر بسپارند؛ بلکه باید دل به توانمندی خویش سپرده تا پیروز و سربلند شوند.
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