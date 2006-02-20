اخوان المسلمين مصر كمك ها به جنبش حماس را افزايش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، عصام عريان يكي ازرهبران اخوان المسلمين مصردرگفتگو با روزنامه الخليج ابرازداشت : هرچند كه گروه اخوان المسلمين مدت ها ازحماس كمك مالي مي كرده است، اما اين حمايت وپشتيباني درتمامي سطوح مختلف براي مقابله با فشارهاي خارجي و تهديدات كمك ها به ملت فلسطين افزايش نيزمي يابد.

عريان اين اقدام اخوان المسلمين درقبال ملت فلسطين را تكليفي نسبت به اين ملت و ارائه الگو به ديگران و درعين حال تشويق تمام ملت هاي آزاده جهان براي كمك به ملتي كه ازاشغالگري صهيونيست رنج مي برد و مستحق حمايت نيزاست، عنوان كرد.

وي درپايان بعيد دانست كه گروهش درمعرض مشكلات امنيتي قراربگيرد يا اقداماتي بر ضد آن انجام شود.

عريان افزود:ما وظيفه انساني خود را انجام مي دهيم و برهمگان نيزشايسته است تا با جلوگيري ازارتكاب به جنايتهاي تروريستي حقيقي مانع به وجود آمدن گرسنگي ملت فلسطين شوند.

جنبش حماس پس ازپيروزي درانتخابات پارلماني اين كشور، تحت فشاركشورهاي غربي و درراس آن آمريكا و همچنين رژيم صهيونيستي قراردارد.

اين فشارها با اين هدف انجام مي شود كه حماس دراداره فضاي سياسي و اقتصادي واجتماعي سرزمينهاي اشغالي فلسطين با شكست روبرو شود.

دراين راستا روزگذشته كابينه رژيم صهيونيستي به رياست ايهود اولمرت كفيل نخست وزيري اين رژيم، اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه تشكيلات خودگردان فلسطين را به تصويب رساند.

همچنين درروزهاي اخير واشنگتن ازتشكيلات خودگردان فلسطين خواست تا مبلغ 50 ميليون دلاري را كه سال گذشته به اين تشكيلات براي اجراي طرح ها و پروژه هاي زيرساختي اعطا كرده و هنوز تشكيلات خودگردان آن را به كارنگرفته است، بازگرداند".

