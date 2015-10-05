به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ندیمی درخصوص بازگشت محمد بنا به تیم ملی کشتی فرنگی ایران، ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: در کشتی فرنگی مربیان متعدد و متفاوتی وجود دارند ولی تجربه، روحیه و مدیریت بنا تجربیات و موفقیت‌های درخوری رقم زده و بازگشت وی نشان می‌دهد فدراسیون کشتی به واقعیات توجه داشته است.

وی در ادامه اضافه کرد: آرمان‌گرایی با نتیجه‌گرایی سازگار نیست؛ ملت ایران هم نتیجه‌گرا هستند و از این نظر که تا المپیک فرصت کوتاهی باقیمانده، چنین کاری سزاوار بود تا زمان از دست نرود.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس در خصوص مسائل مطرح شده درخصوص حمید سوریان بیان داشت: سوریان، استثنای ورزشی ایران است و نباید مدال‌های وی با حواشی از بین برود؛ البته قبل از مسابقات قهرمانی جهان باید دقت بیشتری می‌شد زیرا داوران مسابقه دنبال بهانه و سوءاستفاده بودند و درواقع شکست سوریان فنی نبود بلکه بیشتر شکست روحی بود.

ندیمی که با سایت خانه ملت گفتگو می‌کرد، افزود: اینکه استانداردهای ورود به تیم ملی را یکسان کرده و امکان مسابقه برای همه وجود داشته باشد، حرف درستی است؛ ولی کشتی‌گیری در سطح سوریان وجود ندارد و موضوع سوریان یک استثنا بود که می‌توانست با مدیریت اخلاق جمع شود، ولی متاسفانه توجه نشد.

وی در خصوص مصاحبه‌های اخیر یکی از مربیان کشتی‌ فرنگی و انتقاداتی که وی بیان کرده، یادآور شد: ورود به حواشی نه تنها کمک نمی‌کند بلکه انگیزه قهرمانان را هم از بین می‌برد؛ نباید شانس‌ها را با دست خود حذف کنیم زیرا ورزش آنقدر حاشیه دارد که اصل فراموش می‌شود.

عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: کشتی یکی از ورزش‌های همیشه محبوب و مدال‌آور ایران است که باید به آن توجه شود؛ اصل این است که نباید با آن بازی شود و یکی از بازی‌ها، حاشیه‌سازی است.