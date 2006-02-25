مهمترين مركز آموزش دانشگاهي موسيقي كشور سه اتاق تمرين پيانو دارد

علي معافي، مدير كنسرواتوار تهران در گفت و گوبا خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: باعث تاسف است كه اصلي ترين مركز آموزش آكادميك و دانشگاهي موسيقي ايران – دانشگاه تهران- تنها دو كلاس درس و سه اتاق تمرين پيانو دارد.

معافي خاطر نشان كرد: آموزش موسيقي مقوله اي جدا از ديگر مسائل آموزشي كشور نيست وآموزش موسيقي هم بايد همگام با نيازهاي جامعه پيش برود.هنوز اين نيازها به شكل دقيق كارشناسي نشده است، ما هنوز به شكل آكادميك به آموزش موسقي نواحي نپرداخته ايم، مگر اينكه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد، براي پايان نامه اش مثلا روي دوتار خراسان كار كند، وگرنه ما در دانشگاه ها با فقدان آموزشي موسيقي نواحي روبرو هستيم.

ما هنوز به شكل آكادميك به آموزش موسقي نواحي نپرداخته ايم، مگر اينكه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد، براي پايان نامه اش مثلا روي دوتار خراسان كار كند، وگرنه ما در دانشگاه ها با فقدان آموزشي موسيقي نواحي روبرو هستيم

وي در ادامه گفت : زماني كه هدف از آموزش مشخص باشد، كارها بسيار سريع تر پيش مي رود،درحالي كه ما توقعمان در آموزش در هر مكاني يكي است، در حالي كه نبايد اينطور باشد، من بارها و بارها روي اين مساله تاكيد كرده ام كه هر فضاي آموزشي بايد مختصات خاص خود را داشته باشد، قرار نيست تمام موسسات آموزشي اتنوموزيكولوگ و تئوريسين موسيقي تربيت كنند، بلكه بايد مكان هاي آموزشي هم باشند كه به شكل تخصصي به تربيت خواننده و نوازنده و آهنگساز بپردازند.مدير كنسرواتوار موسيقي افزود : به نظر مي رسد كه اهداف دانشگاه جامع علمي كاربردي هم در حال تغيير است، در ابتداي تاسيس اين دانشگاه قرار نبود كه ما معافيت تحصيلي داشته باشيم، مدرك گرا باشيم و خيلي مسائل ديگر،قراربود ما يك سري آموزش هاي كوتاه مدت كاربردي داشته بايم و تكنسين هاي موسيقي، صدا و...تربيت كنيم ، اما از آنجا كه در كشور ما بيش از هر مساله ديگري به مدرك اهميت داده مي شود، اهداف اين ارگان هم تا حدي تغيير يافت و شبيه به ديگر مراكز آموزشي شد. اين در حالي است كه وظيفه دانشگاه جامع تربيت نيروهاي متخصص بود.

بسياري از دانشجويان ما زماني كه مشغول به تحصيل هستند، دائم برايشان اين سوالات پيش مي آيد كه بعد از اتمام تحصيلات چه كارمي كنند؟ بازار كاري خواهند داشت؟ و...اغلب خانواده هاي آنها، رشته شان را به عنوان رشته اي داشنگاهي نمي پذيرند و مشكلات فرهنگي به طور غير مستقيم روي آموزش موسيقي تاثير مي گذارد.

معافي كه در حال حاضر مديريت موسسه اي را به عهده دارد كه در آن دوره هاي پودماني ارائه مي شود، در ادامه اشاره كرد : پودمان و دوره هاي پودماني در همه جاي دنيا وجود دارداما دوره هاي پودماني موسيقي و دوره هاي كنسرواتواري با هم تفاوت دارد، در نقاط مختلف دنيا دوره هاي كنسرواتواري چهار ساله است، در حالي كه دوره هاي پودماني اغلب دو سال و نيم طول مي كشد. دوره هاي كنسرواتواري به مراتب تخصصي تر از دوره هاي پودماني هستند، اما آنچه در دوره هاي پودماني اهميت پيدا مي كند، اطلاعاتي است كه پيوسته فرد با آنها سر و كار دارد و به آنها نيازمند است. در واقع كابردي بودن اين دوره ها مهم ترين شاخصه آنهاست.

وي افزود : ديگر اين روزها براي افرادي كه در زمينه آموزش آكادميك موسيقي فعاليت مي كنند، واضح است كه اين شغل نه تنها سودي به همراه ندارد، بلكه در اغلب موارد موجب ضرر است. كار فرهنگي نه تنها در ايران، بلكه در همه جاي دنيا نياز به حمايت دولتي دارد. ما هدف اصلي مان پس از آموزش موسيقي ، شركت كردن گروه هاي كنسرواتوار تهران در جشنواره هاي معتبر جهاني است، اما با كدام بودجه؟



معافي درپايان گفت : آموزش درست نياز به بستر مناسب فكري و فرهنگي دارد. بسياري از دانشجويان ما زماني كه مشغول به تحصيل هستند، دائم براي شان اين سوال پيش مي آيد كه بعد از اتمام تحصيلات چه كارمي كنند؟ آيا بازار كاري خواهند داشت؟ واغلب خانواده هاي آنها، رشته شان را به عنوان رشته اي داشنگاهي نمي پذيرند و به طور كلي مشكلات فرهنگي برآموزش موسيقي تاثير مي گذارد.