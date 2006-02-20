تمامي افراد زير 50 سال با سواد مي شوند

قهرمان رشيد درحاشيه جلسه شوراي پشتيباني نهضت سواد آموزي استان درگفتگوي با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود: در سال جاري 6 هزار و 420 كلاس درس نهضت سواد آموزي در نقاط مختلف استان تشكيل شده كه 10 درصد نسبت به برنامه پيش بيني شده افزايش دارد .

وي شوراي پشتيباني نهضت سواد آموزي خراسان رضوي را از مهمترين جلسات استان به لحاظ اهميت برنامه ريزي براي ريشه كني بي سوادي ذكر و بر ضرورت حضور مستمر مديران در جلسه تاكيد كرد .