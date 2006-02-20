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۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۳۱

در گفتگو با "مهر " عنوان شد:

تمامي افراد زير 50 سال با سواد مي شوند

تمامي افراد زير 50 سال با سواد مي شوند

معاون سياسي اجتماعي استانداري خراسان رضوي گفت : تا پايان برنامه چهارم توسعه تمامي افراد 50 سال 10 شهرستان اين استان با سواد مي شوند.

قهرمان رشيد درحاشيه جلسه شوراي پشتيباني نهضت سواد آموزي استان درگفتگوي با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود: در سال جاري 6 هزار و 420 كلاس درس نهضت سواد آموزي در نقاط مختلف استان تشكيل شده كه 10 درصد نسبت به برنامه پيش بيني شده افزايش دارد .

وي شوراي پشتيباني نهضت سواد آموزي  خراسان رضوي را از مهمترين جلسات استان به لحاظ اهميت برنامه ريزي براي ريشه كني بي سوادي ذكر و بر ضرورت  حضور مستمر  مديران در جلسه تاكيد كرد .

به گزارش "مهر" ، در اين جلسه  در خصوص برگزاري همايش  اعضاي شوراهاي پشتيباني شهرستانهاي استان با هدف ارائه و بررسي عملكرد شوراها و تبيين سياست هاي آينده شورا در دهه سوم  فروردين ماه سال آتي تصميماتي اتخاذ شد ومقرر شد در طرح آمار گيري سال 85 در خصوص تعيين آمار دقيق بي سوادان استان پيگيري لازم صورت گيرد .

 

کد مطلب 293053

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