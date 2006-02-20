نتايج آزمونهاي سازمان سنجش بدون هيچ اشتباهي اعلام مي شود

محمود بسطامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مواردي بوده كه داوطلبان به جهت بروز برخي اشتباهات به سازمان سنجش مراجعه كرده اند اما پس از بررسي هاي لازم مشخص شد كه به دليل اشتباهات خود داوطلبان در پر كردن فرم ، مشكل براي شان به وجود آمده و ربطي به سازمان سنجش نداشته است.

وي خاطر نشان كرد: همچنين هر سال درصدي از داوطلبان پس از اعلام اسامي قبولي كنكورسراسري به منظور نقل و انتقالات و تغيير محل قبولي دانشگاه خود به سازمان سنجش مراجعه مي كنند كه اين افراد پس از بررسي هاي لازم در كميسيون خاص و در صورت موافقت دانشگاه با نقل و انتقال آنان موافقت مي شود.

مديركل روابط عمومي سازمان سنجش تاكيد كرد: داوطلبان شركت كننده در آزمونهاي سازمان سنجش به خصوص آزمون سراسري كه تعداد داوطلبان آن زياد و رقابت سنگين و فشرده است ، بايد با تمام دقت و ريزبيني نسبت به پر كردن فرم ثبت نام و همچنين فرم انتخاب رشته اقدام نمايند تا مشكلي براي آنان ايجاد نشود.