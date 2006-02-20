استفاده از روشهاي غير دارويي در زايمان عوارض كمتري دارد

ناهيد خداكرمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تحقيقات انجام شده در كشور در مورد استفاده از روشهاي غير دارويي هنگام زايمان نتايج خوبي را به همراه داشته است.

وي اظهار داشت: در مجموع 17 روش غير دارويي براي كاهش درد زايمان وجود دارد كه برخي از اين روشها شامل هيپنوتيزم ، ماساژ درماني ، آب درماني ، تكنيك لاماز و زايمان در آب است كه در اغلب كشورهاي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد اما متاسفانه اين روشها در ايران هنوز معمول نشده ، به گونه اي كه فقط در قالب طرح هاي تحقيقاتي دنبال مي شود.

دبير انجمن علمي مامايي ايران تصريح كرد: امروزه در دنيا به استفاده از اين روشهاي غير دارويي براي كاهش درد زايمان و اضطراب ناشي از آن توجه بسياري مي شود. چرا كه بهره مندي از اين روشها ضمن كاهش درد زايمان ، باعث افزايش رضايتمندي مادر ، افزايش كيفيت سلامت مادر و نوزاد و كاهش دخالت در زايمان كه منجر به كاهش آمار سزارين خواهد شد ، مي شود.

وي با بيان اينكه استفاده از روش هاي غير دارويي در زايمان ، عوارض بسيار كمتري دارد ، توضيح داد: از طريق اين روشها آموزشهاي ارائه شده به مادر به ديگر اعضاي خانواده نيز منتقل مي شود و به اين ترتيب اعضاي خانواده در زايمان مادر مشاركت مي كنند.