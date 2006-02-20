همايش اسلام و توسعه اقتصادي آغاز به كار خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي انجمن علمي اسلامي و توسعه اقتصادي، در مراسم افتتاح اين همايش، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آيت الله دري نجف آبادي رئيس ديوان عدالت اداري و تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سخنراني خواهند كرد.

اين همايش با هشت هدف با عناوين مباحث مفهومي و نظري ، روشهاي دستيابي به توسعه اقتصادي، هدف توسعه و وجوه اخلاقي اجتماعي و الگوي مورد نظر، موضع الگوي توسعه اقتصادي درباره موضوعات روز جامعه ، موانع معرفتي و روش شناخت اقتصادي، واقعيت هاي اقتصادي جهان، قابليت هاي موجود جهان در ابعاد مختلف ، دستيابي توسعه اقتصادي، انطباق سند چشم انداز بيست ساله با الگوي مطلوب اسلام در توسعه اقتصادي ، ادامه كار خواهد داد.

همچنين بيش از 100 مقاله توسط اساتيد برجسته دانشگاه ها به دبيرخانه ارائه شده كه پس از بررسي هيئت داوران 40 مقاله مورد قبول قرار گرفته و به علت كمبود زمان 18 مقاله در روز همايش ارائه خواهد شد.

شايان ذكر است در ادامه اين همايش، ميزگردي با حضور دكتر افروغ و دكتر خوش چهره و نمايندگان مجلس و دولت و صاحبنظران اقتصادي پيرامون اسلام و توسعه اقتصادي برگزار مي شود.