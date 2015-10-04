تمام افتخارات بسکتبال ایران از شانزده دوره حضور آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار تیم ملی بسکتبال ایران در بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در چانگشای چین، ساعتی پیش مقابل ژاپن و در مرحله رده‌بندی این رقابتها برگزار شد که طی آن ملی‌پوشان کشورمان موفق به کسب برتری ۶۸ بر ۶۳ شدند. این دیدار دومین دیداری بود که شاگردان ایرانی درک باورمن در جریان این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا برابر ژاپن برگزار کردند.

ملی پوشان بسکتبال ایران که در روز نخست مسابقات ۲۰۱۵ بسکتبال قهرمانی آسیا و در گروه A، ژاپن را با ۳۸ اختلاف امتیاز شکست داده بودند، بعد از گذشت ۱۱ روز و در یکی از دیدارهای روز پایانی مسابقات موفق شدند مجددا مقابل این تیم به برتری دست یابند.

البته بعد از دیدار اول مقابل ژاپن و پیش از دیدار پایانی برابر این تیم، ملی‌پوشان بسکتبال ایران در مصاف با هند، مالزی (مرحله مقدماتی) هنگ‌کنگ و فلسطین (مرحله دوم) و کره‌جنوبی (مرحله یک چهارم) به برتری دست یافتند، ضمن اینکه آنها نخستین شکست خود در این دوره از مسابقات را مقابل فیلیپین و در روز دوم مرحله دوم متحمل شدند و در حساس‌ترین دیدار خود که در مرحله نیمه‌نهایی و مقابل چین برگزار شد هم نتیجه بازی را واگذار کردند.

بدین ترتیب ملی بسکتبال ایران در پایان شانزدهمین حضور در مسابقات قهرمانی آسیا با مجموع ۷ برد و ۲ باخت در میان ۱۶ تیم شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا در چانگشای چین در رده سوم ایستاد و به مدال برنز دست یافت، ضمن اینکه به عنوان یکی از سه تیم (به جز قهرمان - تیمهای دوم، سوم و چهارم) سهمیه شرکت در مسابقات انتخابی المپیک که یک سال بعد به میزبانی ۳ کشور برگزار خواهد شد را به دست آورد.

به گزارش مهر، مدال برنزی که تیم ملی بسکتبال با شکست ژاپن در دیدار رده‌بندی مسابقات ۲۰۱۵ قهرمانی آسیابه دست آورد، اولین مدال برنزی بود که تیم کشورمان در ادوار مختلف حضور در این رقابتها از آن خود کرد. پیش از این تیم ملی بسکتبال ایران پانزده دوره حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را تجربه کرده بود. طی این مدت تنها یک‌بار و در مسابقات ۱۹۹۳ اندونزی به دیدار رده‌بندی راه یافت، اما در آن دیدار با متحمل شدن شکست از کسب مدال بازماند.

دیگر اینکه مدال برنز تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات، چهارمین مدال بسکتبال ایران در ادوار مختلف مسابقات قهرمانی آسیا به حساب می‌آید. پیش از این تیم ملی بسکتبال در مسابقات ۲۰۰۷ ژاپن، ۲۰۰۹ چین و ۲۰۱۳ فیلیپین موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود.

نتایج بسکتبال ایران در ادوار مختلف جام ملت‌های آسیا به شرح زیر است:

* ۱۹۷۳ فیلیپین: عنوان پنجمی

* ۱۹۸۱ هند: عنوان هشتمی

* ۱۹۸۳ هنگ کنگ: عنوان پنجمی

* ۱۹۸۵ مالزی: عنوان هشتمی

* ۱۹۸۹ چین: عنوان پنجمی

* ۱۹۹۱ کره جنوبی: عنوان ششمی

* ۱۹۹۳ اندونزی: عنوان چهارمی

* ۱۹۹۵ کره جنوبی: عنوان دهمی

* ۱۹۹۷ عربستان: عنوان هشتمی

* ۲۰۰۳ چین: عنوان پنجمی

* ۲۰۰۵ قطر: عنوان ششمی

* ۲۰۰۷ ژاپن: عنوان قهرمانی

* ۲۰۰۹ چین: عنوان قهرمانی

* ۲۰۱۱ چین: عنوان پنجمی

* ۲۰۱۳ فیلیپین: عنوان قهرمانی

* ۲۰۱۵ چین: عنوان سومی