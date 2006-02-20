دور برگشت رقابتهاي شمشير بازي كشور با اسلحه فلوره استارت خورد

به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" ازكرج ، روزگذشته هفته اول از دوربرگشت مسابقات ليگ برترشمشير بازي باشگاههاي كشوردرسه رشته اسلحه اپه، فلوره، و سابر به ميزباني تيم دانشگاه تهران درسالن شهيد كلاهدوز واقع درفدراسيون شمشير بازي آغازشد.

مسابقات ليگ برترشمشيربازي باشگاههاي كشورازچندي پيش با حضورتيم هاي قدرتمند پيكان، دانشگاه آزاد، قاينارخزر، كارادنيز، دانشگاه تهران و تيم خدمات درماني آغازشده است. نتايج مسابقات روزاول دوربرگشت ليگ برتراسلحه فلوره به شرح زيراست:

پيكان 45 - دانشگاه تهران11 ، دانشگاه آزاد 45 - دانشگاه تهران 15 ، پيكان 45 - قاينار خزر 25 ، بيمه خدمات درماني 45 - كارادنيز 27 و قاينار خزر 45 - دانشگاه آزاد 43 . مسابقات دراسلحه اپه وسابرهمچنان درحال برگزاري است.