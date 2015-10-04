خبرگزاری مهر-گروه استانها: احداث خیابانها، کوچهها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب، معابر، غسالخانه و آرامستان ها و بناهای عمومی موردنیاز مردم اعم از پارکها، بوستانهای محلی، سرویسهای بهداشتی، صدور جواز کسب برای اصناف و پیشه وران و صدور پروانه ساختوساز و... از نمونه وظایفی است که طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها، مدیریت شهری موظف به تأمین و ایجاد آن است.
به تعبیر خلاصهتر فراهم کردن امکانات عمومی و الزامات موردنیاز زندگی شهری برای عموم شهروندان و مردم طبق چارچوبهای تعریفشده و در حوزه استحفاظی تعیینشده بر عهده شهرداریها است.
حوزه معابر اعم از سوارهرو و پیادهرو در شهرها از فضاها و بسترهایی محسوب میشود که رسیدگی به امور مرتبط با آن ازجمله تأمین روشنایی، فضای سبز، زه کشی یا جدولسازی و...به عهده شهرداری آن محدوده است لازمه بهرهگیری هر چه مطلوبتر از معابر و محورهای مواصلاتی درونشهری، تسهیل شرایط برای جهتیابی است که بهطور طبیعی با استقرار تابلوهای راهنمای شهری میسر میشود، تابلوهایی که بسیاری از معابر شهر ملارد با آن بیگانه هستند.
ملارد در حدود شش سال پیش با مصوبه دولت وقت به شهرستانی مستقل تبدیل شد، شهرستانی که در ابتدای امر، تغییر را صرفاً بر روی کاغذ و در سربرگهای اداری و مکاتبات بین دستگاهی تجربه کرد و هنوز هم در بسیاری از حوزهها اعم از بهداشتی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، سرانههای شهری، خدماتی و...با ضعفها و نقصانهای بسیار مواجه است.
بدون شک تأمین امکانات و زیرساختهای زیربنایی، مستلزم اعتبارات کلان و برنامهریزی هوشمندانه در مقاطع کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خواهد بود و انتظار تأمین تمامی آنها در مقطع زمانی محدود از یک یا دو اداره یا نهاد فعال در این شهرستان غیرمنصفانه به نظر میرسد.
در این میان امکاناتی پیشپاافتاده وجود دارد که نه نیازی به اعتبارات ملی و استانی دارند و نه مستلزم صرف هزینههای کلان است اما بااینوجود، ملارد با قریب به ۴۰۰ هزار نفر جمعیت از آن محروم است.
یکی از این امکانات، تابلوهای راهنمای شهری است، تابلوهایی که امروز در دو قالب نوشتاری و تصویری جزو پیشپاافتادهترین نیازهای شهری محسوب میشود اما ملارد از آن بیبهره بوده و خلأ آن باعث سردرگمی برخی از شهروندان، مسافران و افراد غیربومی این منطقه برای جهتیابی مقصد موردنظرشان میشودیکی از این امکانات، تابلوهای راهنمای شهری است، تابلوهایی که امروز در دو قالب نوشتاری و تصویری جزو پیشپاافتادهترین نیازهای شهری محسوب میشود اما ملارد از آن بیبهره بوده و خلأ آن باعث سردرگمی برخی از شهروندان، مسافران و افراد غیربومی این منطقه برای جهتیابی مقصد موردنظرشان میشود.
جهتیابی سکنه یا مسافران یک شهر برای حرکت به سمت مقصد موردنظر خود در هر ناحیه به مدد تابلوهای راهنما میسر میشود و در نبود آن، این عموم مردم هستند که در صورت آشنایی به آدرس یا مقصد مورد سؤال قرارگرفته، هدایتگر افراد جستجوگر میشوند.
امری که شهروندان ملارد بهوفور در این منطقه بهصورت روزمره با آن مواجه هستند و حتی گاه بومیان این شهر نیز برای یافتن اداره، مرکز یا نهادی که در جستجوی یافتن آن هستند به طرح سؤال در ارتباط با جانمایی و محدوده استقرار آن میپردازند.
اداره ورزش و جوانان، کمیته امداد، بنیاد شهید، کانون بازنشستگان ملارد، شورای شهر ملارد، اداره ثبت و اسناد، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، صنعت، معدن تجارت، اداره بهداشت و درمان، امامزاده، اماکن ورزشی و...از نمونه مراکزی هستند که برای یافتن آن باید به مدد شهروندانی که مراجعاتی به آن ادارات یا مجموعهها داشتهاند یا به هر نحوی از جانمایی آن مطلع هستند، شتافت و در اکثر قریب بهاتفاق موارد، تابلویی که مردم و شهروندان را در معابر و خیابانهای منتهی به چنین اداراتی راهنمایی کند، مشاهده نمیشود.
اداراتی که جز در سر در ورودی خود، نام و نشان چندان واضح و محسوسی در شهر از آن مشاهده نمیشود و این مورد در ارتباط با برخی خیابانها و معابر اصلی نیز مصداق دارد و یافتن مسیر موردنظر برای افراد ناآشنا از طریق پرسشگری شفاهی به امری متداول در این منطقه تبدیلشده است.
مسئولان به سردرگمی مردم برای مسیریابی خاتمه دهند
ارسلان عزیزی یکی از شهروندان ساکن در این منطقه در گفتگو با مهر با اشاره بهضرورت نصب تابلوهای راهنمای شهری در معابر پرتردد شهر اظهار داشت: در بسیاری از موارد، افراد غیربومی و مسافر در این شهر با مشکل جهتیابی و مسیریابی مواجه هستند و بهدفعات پیشآمده که خود ما نیز برای یافتن ادارهای که برای اولین بار قصد مراجعه به آن داریم با مشکل مواجه میشویم و بهناچار باید با پرسشگری از دوستان، آشنایان و یا شهروندان خود، مقصد موردنظر خود را پیدا کنیم.
وی افزود:باید مسئولان فکری به حال وضع موجود کنند و با تعبیه تابلوهای راهنمای شهری، سردرگمی برای مسیریابی صحیح را رفع کنند.
رضا قلی پور یکی از ساکنان منطقه عظیمیه در استان البرز که برای مراجعه به مقصد موردنظر خود در جستجوی جهتیابی برای حرکت به سمت خیابان دکتر حسابی ملارد بود نیز عنوان کرد: متأسفانه در طول مسیر بلوار رسول اکرم(ص) ملارد و در ورودی این شهر هیچگونه تابلویی که جهت خیابانهای اصلی را نشان دهد، وجود ندارد و باراهنمایی یکی از شهروندان ساکن در این منطقه در حال حرکت به سمت مقصد موردنظر خود هستم.
فقدان تابلوهای جهتیاب شهری ناشی از ضعف مدیریتی است
حسین بیات عضو شورای اسلامی شهر ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح علت عدم تعبیه تابلوهای راهنمای شهری در این منطقه اظهار داشت: این موضوع بارها از طرف شورای شهر اعلامشده اما شاهد اقدام خاصی در این مورد نبودهایم.
وی افزود: استقرار چند تابلو برای تسهیل جهتیابی و مسیریابی مردم و شهروندان نیازمند به اعتبارات و بودجه خاصی نیست بلکه مستلزم مدیریت است.
وی افزود: چنین مواردی مدیریت قوی میخواهد که شهر ملارد در این حوزه با کمبود و ضعف مواجه است.
بیات گفت: این سئوال را باید آنهایی که از عملکرد مدیریت شهری در ملارد دفاع میکنند، پاسخ دهندکه ملاک و معیار ارزیابی و سنجش کارآمدی مطلوب مدیریتی به زعم آن ها در این منطقه بر چه مبانی و اصولی استوار است.
محبوب اکبری رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر ملارد در ارتباط با خلا وجود تابلوهای شهری در این منطقه گفت: این نیاز کاملا احساس می شود و پیگیری آن را در دستور کار قرار میدهیم.
ضرورت دقت نظر در نیاز سنجی های شهری ملارد
به طور یقین نقشه راه جامع مدیریت شهری در هر منطقهای بر اساس نیاز سنجی ها و اولویت گذاریهای تعریف شده و امکانات و داشتههای موجود طراحی میشود.
لذا نباید از نظر دور داشت که با لحاظ کردن دقت نظر هر چه بیشتر و تقویت مطالعات کارشناسانه میتوان بسیاری از الزامات شهری را با حداقل هزینه و اعتبارات تامین و عملیاتی کرد.
اگرچه با بهره برداری از شهرک اداری ملارد و تجمیع دستگاه های شهرستانی در سایت اداری پیش بینی شده بخشی از مشکل مورد اشاره رفع می شود اما تا افتتاح و تکمیل نهایی آن پروژه زمان بسیاری باقیمانده و از سوی دیگر طرح مذکور پاسخ دهنده علامتهای سوال برخی مردم و شهروندان برای یافتن خیابان ها و معابر اصلی در این شهر نخواهد بود.
امید است تصمیم گیران و تصمیمسازان زیربط در حوزه مدیریت شهری برای باز کردن این گره نه چندان کور، چارهای بیندیشند تا سردرگمی مردم نا آشنا به موقعیت منطقه ای ملارد و طرح پرسش های مکرر با مضامین کجاست و از کجا بروم، برای همیشه پاسخ داده شود.
خبرنگار: ناصررمضانی
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