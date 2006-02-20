بيمه ها به ترافيك داخل شهرها دامن مي زنند

سرهنگ محمد كريم خسري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت : عدم ارائه خدمات مطلوب بيمه ها در خصوص خودروها دربسياري از موارد باعث ايجاد و گسترش ترافيك مي شود .

وي افزود : در گذشته در اكثر شركتهاي بيمه تا سقف معيني خسارت را بدون حضور در حل حادثه مي پرداختند؛ ولي هم اكنون اكثر بيمه گرها براي پرداخت خسارت مراحل وقت گير و طولاني مدت را طي مي كنند .

خسروي خاطر نشان كرد : بيمه ها بايد در قبال وجوهي كه از مردم مي گيرند، مسئوليت پذير باشند و به دليل مسائل مالي ، ترافيك شهرها را به چالش نكشند.

معاون رئيس پليس استان تهران ادامه داد : بسيار ديده شده كه خودرويي پس از تصادف منتظر رسم كروكي و حضور مامور بيمه بوده است و منجر به ايجاد ترافيكي كيلومتري شده در حاليكه اگر شركتهاي بيمه گر مانند گذشته عمل كنند ، اين مسئله به معضلات ترافيك شهري افزوده نمي شود .

وي ياد آور شد : بروز چنين مسئله اي در شهرهايي با شرايط خاص كرج كه ترافيك پيچيده اي دارند به طور جدي معضل آفرين است و جا دارد مسئولان تدابير براي حل آن اتخاذ كنند .