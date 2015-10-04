مریم خاکسار تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در جشنواره ها کارهای خوب و مطلوبی تولید میشود، گفت: سرنوشت بعد آثار و کارهایی که در جشنواره بروی صحنه میرود مشخص نیستو متأسفانه به دلیل برنامهریزیهای نامناسب متولیان، کارها و نمایشها بعد از جشنواره اجرای عموم نمیرود.
کارگردان تئاتر بابیان اینکه نمایشهایی که برای جشنواره برگزیدهشده دارای کیفیت مطلوب و ویژگی خاص هستند، عنوان داشت: تئاتر خوب و باکیفیت باید سالهای سال به اجرا برود و نه اینکه فقط در برههای از زمان روی صحنه باشد.
خاکسار تهرانی با اشاره به اینکه شرایط برای برگزاری جشنوارهای مطلوب در همدان مهیا است، افزود: برگزاری جشنواره بینالمللی تأثیرات مثبتی بروی تئاتر کشور دارد.
کارگردان تئاتر در ادامه تأکید داشت: برای اجرای عمومی نمایشهای جشنواره بعد از اتمام جشنواره باید برنامهریزی دقیق انجام شود.
وی با اشاره به اینکه جشنواره بینالمللی محیطی برای آموزش بیشتر هنرمندان تئاتر فراهم میکند، اظهار داشت: جشنواره زمینه ساز شرایطی برای تلاش به سمت ساخت یک نمایش ایده آل و باکیفیت است.
خاکسار تهرانی بابیان اینکه جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان زمینهساز تبادل گروههای مختلف تئاتر است، بیان داشت: امیدوارم این شرایط موجب رشد و اعتلای تئاتر کودک و نوجوان کشور شود.
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