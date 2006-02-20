نمايشگاه فرش استاد رسام عرب زاده در كرج داير شد

به گزارش خبرنگار هنري مهر از كرج ، در اين نمايشگاه بيش از500 اثر تابلو فرش نفيس از آثار سيد جلال رسام عرب زاده در معرض ديد عموم قرار گرفته است .

از مهمترين آثار به نمايش در آمده در اين نمايشگاه، تابلو فرش هاي نوري فرياد خاموش يك سكوت ، حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت مريم (س) است .

نمايشگاه ياد شده با همكاري شركت رسام فجر پارسيان و حمايت باشگاه ميلاد به نفع سه هزار بافنده كم درآمد فرش برگزار شده است.

اين نمايشگاه كه از روز گذشته افتتاح شده همه روزه از ساعت 9 تا 21 براي بازديد عموم علاقمندان داير است .

نمايشگاه فرش رسام روز 28 اسفند با حضور مسئولان به كارخود پايان داد .