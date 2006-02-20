ميانجيگري قطر بين اردن و حماس قوت گرفت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه الوطن عربستان،منابع ديپلماسي امان اعلام كردند شيخ حمد بن جابرآل ثاني كه قرار است فردا وارد اردن شود، نقش ميانجي را ميان اين كشور و رهبران جنبش حماس ايفا خواهد كرد.

رهبران حماس درسال 1999 از اردن اخراج شدند.

اين منابع همچنين هدف اين سفررا فراهم كردن زمينه براي ديداررهبران حماس با مقامات اردني وبرطرف كردن اختلاف گذشته ميان طرفين بيان كردند.

اين روزنامه عرب زبان به نقل ازاين منابع نوشت: اختلافات جديدي بين دوطرف( اردن وحماس) درمورد موافقت اردن با سفر رهبران حماس به اين كشور به عنوان تبعه فلسطيني و نه به عنوان تبعه اردني كه مليت اردني دارند، به وجود آمده است.

از سوي ديگر، روزنامه الشرق الاوسط اخيرا نوشت؛ وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي پس ازسفرش به آمريكا ازاين موضوع پرده برداشت كه يك ديپلمات قطري با وي درواشنگتن تماس گرفت و پيشنهاد داد تا كشورش بين اسرائيل و حماس براي برقراري آتش بس طولاني مدت ميانجيگري كند.

تسبي ليفني افزود: وي اين پيشنهاد را رد كرد.