استقبال اقلیم کردستان عراق از کمک روسیه به نیروهای پیشمرگه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، ریاست اقلیم کردستان عراق ضمن استقبال از کمک روسیه به نیروهای پیشمرگه، بر ضرورت هماهنگی میان نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و روسیه به منظور تحقق نتایج مثبت در مبارزه علیه داعش تاکید کرد.

ریاست اقلیم کردستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پیشمرگه ها از نیروهای اصلی مبارزه علیه داعش هستند و توانسته اند پیروزی های چشمگیری را در مواجهه با این گروهک محقق سازنند.

در این بیانیه آمده است: جنگ علیه داعش در صورت وجود هماهنگی و همکاری میان ائتلاف بین المللی با روسیه نتایج مثبت خواهد داشت. ریاست اقلیم کردستان در عین حال از کمک های روسیه به نیروهای پیشمرگه استقبال کرد.

پیشتر جبار یاور دبیر کل وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان تاکید کرده بود که کردستان در نشست های ائتلاف چهارگانه (عراق، سوریه، روسیه و ایران) شرکت نخواهد کرد. وی یادآور شد از جزئیات اقدامات این ائتلاف اطلاع ندارد.

گفتنی است ائتلافی متشکل از روسیه، سوریه، عراق و ایران با هدف ایجاد یک مرکز اطلاعاتی در بغداد برای مبارزه با داعش تشکیل شده است. طبق اعلام مقامات روسیه هدف از تشکیل این ائتلاف اتخاذ اقداماتی عملی و جدی برای مقابله با گروه‌های تروریستی در منطقه است. در همین راستا حاکم الزاملی رئیس کمیته امنیت دفاع در پارلمان عراق اعلام کرد که همکاری اطلاعاتی و امنیتی عراق، سوریه، روسیه و ایران به طور عملی آغاز شده است.

رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق با اعلام رسیدن کارشناسان امنیتی روسیه و ایران به بغداد، گفت: فعالیت ائتلاف چهارگانه عراق، روسیه، ایران و سوریه آغاز و بودجه ‌ای به فعالیت این ائتلاف اختصاص داده شده است. مقامات عراقی از این ائتلاف استقبال کرده اند.