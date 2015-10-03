کنترل ارتش و نیروهای مردمی یمن بر منطقه راهبردی «باب المندب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش و نیروهای مردمی یمن در عملیات گسترده ای علیه مزدوران و متجاوزان خارجی، توانستند منطقه استراتژیک «باب المندب» در جنوب یمن را به طور کامل از این نظامیان بازپس گیرند و کنترل اوضاع را در این منطقه راهبردی به دست گیرند.

رسانه ها روز گذشته از یورش هوایی گسترده سعودی ها به منطقه باب المندب در یمن پس از ناکام ماندن تحرکات زمینی مزدوران آنها در جبهه زمینی خبر داده بودند.

همچنین، شبکه المیادین در خبری از درگیری گسترده ارتش یمن و مزدوران وابسته به «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی، در مناطق «ثغبات» و «المحلیه» در تعز خبر داد.

از سوی دیگر، شبکه المنار با انتشار خبری اعلام کرد یگان موشکی ارتش یمن ادوات نظامیان سعودی را که در تلاش برای باز پس گیری پایگاه نظامی «الحثیره» در جیزان بودند، مورد هدف قرار داده و منهدم کرد.