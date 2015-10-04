نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی هرمزگان اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آموزش و پرورش هرمزگان، احمد مهرانی بیان داشت: از مهرماه سال جاری تا پایان سال تحصیلی چهار هزار دانش آموز به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند.

مهرانی با اشاره به نقش مهم این اردوها در آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با آرمان‌های شهدا، افزود: نخستین کاروان راهیان نور متشکل از ۱۶۰ دانش آموز استان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی ادامه داد: چهار هزار دانش آموز هرمزگانی در قالب ۲۵ کاروان و در هر دور اردو به مدت پنج روز راهی مناطق عملیاتی شده و یادمان های شهدای دفاع مقدس را زیارت می کنند.