به گزارش خبرگزاری مهر، «ناتان تک» معاون عربی زبان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و مدیر دفتر تماس رسانه ای منطقه ای اعلام کرد: پس از نشست کمپ دیوید، نشست های متعددی میان مسئولان آمریکایی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به صورت مستمر برگزار می شود.

وی در ادامه ضمن اشاره به برگزاری نشستی میان سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: گسترش و رشد نظام دفاع موشکی به شکل کامل در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بخشی مهم از روابط امنیتی میان آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس محسوب می شود.

«ناتان دیک» در اظهاراتی بی اساس، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم متهم و تصریج کرد: آمریکا با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه همکاری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: آمریکا و عربستان در اهمیت ادامه و گسترش روابط با یکدیگر در عرصه های مختلف هم عقیده هستند. دیک با اشاره به سفر اخیر پادشاه عربستان به واشنگتن، اعلام کرد اقدام ملک سلمان در این سفر مبنی بر حمایت از توافق هسته ای با استقبال آمریکا مواجه شده است.

وی افزود: این سفر فرصتی را پیش روی سران دو کشور برای بررسی ابعاد مختلف توافق هسته ای و همچنین پیگیری پیشرفت هایی که در ساز و کار نشست کمپ دیوید مطرح شده است، قرار داد. وی تاکید کرد: تحریم های آمریکا علیه ایران در زمینه حقوق بشر و «حمایت از تروریسم» به قوت خود باقی خواهد ماند.

معاون عربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه تصریج کرد: توافق هسته ای بر مبنای اعتماد به ایران نیست بلکه این توافقنامه بر اساس راستی آزمایی و سنجش میزان پایبندی ایران بر شروط این توافق است.