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۱۲ مهر ۱۳۹۴، ۹:۲۲

گزارش خبری مهر؛

۸۰ هزار دانش آموز کردستانی در برنامه های اوقات فراغت شرکت کردند

۸۰ هزار دانش آموز کردستانی در برنامه های اوقات فراغت شرکت کردند

سنندج - معاون پرورشی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان گفت: با فعالیت ۲۳۶ پایگاه تابستانی در استان کردستان، در مجموع ۸۰ هزار دانش آموز این استان در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله نریمانی شامگاه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان کردستان اظهار داشت: در سال‌ جاری بیش از ۲۳ هزار دانش ‌آموز در تعطیلات تابستانی امسال از برنامه ‌های این پایگاه بهره‌ مند شده ‌اند.

وی افزود: با احتساب دانش ‌آموزانی که زیر پوشش کانون‌ های فرهنگی و ورزشی قرار می ‌گیرند در سال‌ جاری در مجموع ۸۰ هزار دانش ‌آموز کردستانی در فعالیت ‌های غنی ‌سازی اوقات فراغت ساماندهی شده ‌اند.

معاون آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: هدف ‌گذاری برای ایجاد ۲۵۲ پایگاه اوقات فراغت و تحقق ۲۳۶ عدد است.

نریمانی یادآور شد: با وجود عدم تحقق پیش ‌بینی های صورت گرفته در زمینه تعداد پایگاه‌ها و جذب دانش ‌آموزان در برنامه ‌ها نسبت به سال گذشته شاهد رشد پنج درصدی بوده ایم.

وی ادامه داد: همچنین غنی ‌سازی اوقات فراغت دانش ‌آموزان استان بر پنج محور مهارتهای معرفتی، هویتی و بصیرت ‌افزایی، مهارت‌ های فرهنگی، هنری و علمی، مهارت‌ های خدماتی، برنامه‌ های اشتغال‌ زایی تعریف شده است.

معاون آموزش و پرورش کردستان گفت: شعار غنی سازی اوقات فراغت هر دانش ‌آموز یک حرفه و تربیت بدنی و سلامت از دیگر محورهای تعریف شده در بحث غنی ‌سازی اوقات فراغت دانش ‌آموزان در سال‌جاری در استان بوده است.

نریمانی اظهار داشت: اداره‌ کل آموزش و پرورش کردستان با پوشش ۲۳ هزار نفر، کمیته امداد امام خمینی هفت هزار و ۴۰۰ نفر از جوانان و هلال احمر استان با پوشش هفت هزار و ۳۰۰ نفر در طرح اوقات فراغت به ترتیب رتبه ‌های اول تا سوم را در بین دستگاه‌ های فعال در این حوزه به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: امسال تعداد پایگاه‌ ها و جذب دانش ‌آموزان در برنامه‌ های اوقات فراغت در استان نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد داشته‌ است.

معاون آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: اوقات فراغت یکی از مباحث بسیار مهمی است که اگر برنامه منسجم و تعریف شده‌ای نداشته باشد آسیب ‌ها و لطمات جبران‌ ناپذیری را به جمعیت جوان و نوجوان هر جامعه‌ ای می زد.

در ادامه این جلسه مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان اظهار داشت: در کل استان شش هزار و ۷۸۳ مورد ازدواج و هزار و ۶۲۸ مورد طلاق در سال‌ جاری به ثبت رسیده است.

لیا آژیر افزود: برگزاری سمینار آموزشی با موضوع ازدواج آسان با همکاری برخی دستگاه‌ ها و نهادها، هلال احمر و بهزیستی انجام شده است.

وی بیان کرد: اطلاع ‌رسانی ‌های لازم به منظور ایجاد موج ازدواج آسان و اعطای تسهیلات ازدواج به سه هزار زوج به ازای هر نفر سه میلیون تومان از دیگر اقداماتی بوده که در این حوزه انجام شده است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان یادآور شد: در شش ماهه نخست سال ‌جاری چهار هزار و ۷۷۹ مورد ازدواج در مناطق شهری و دو هزار و چهار مورد در روستاها به ثبت رسیده است.

آژیر  ادامه داد: هزار و ۶۲۷ مورد طلاق ثبت‌ شده در استان و ‌هزار و هفت مورد در شهرها و ۳۲۰ مورد در روستاها اتفاق افتاده است.

کد مطلب 2931116

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