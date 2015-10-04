۸۰ هزار دانش آموز کردستانی در برنامه های اوقات فراغت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله نریمانی شامگاه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان کردستان اظهار داشت: در سال جاری بیش از ۲۳ هزار دانش آموز در تعطیلات تابستانی امسال از برنامه های این پایگاه بهره مند شده اند.
وی افزود: با احتساب دانش آموزانی که زیر پوشش کانون های فرهنگی و ورزشی قرار می گیرند در سال جاری در مجموع ۸۰ هزار دانش آموز کردستانی در فعالیت های غنی سازی اوقات فراغت ساماندهی شده اند.
معاون آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: هدف گذاری برای ایجاد ۲۵۲ پایگاه اوقات فراغت و تحقق ۲۳۶ عدد است.
نریمانی یادآور شد: با وجود عدم تحقق پیش بینی های صورت گرفته در زمینه تعداد پایگاهها و جذب دانش آموزان در برنامه ها نسبت به سال گذشته شاهد رشد پنج درصدی بوده ایم.
وی ادامه داد: همچنین غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان استان بر پنج محور مهارتهای معرفتی، هویتی و بصیرت افزایی، مهارت های فرهنگی، هنری و علمی، مهارت های خدماتی، برنامه های اشتغال زایی تعریف شده است.
معاون آموزش و پرورش کردستان گفت: شعار غنی سازی اوقات فراغت هر دانش آموز یک حرفه و تربیت بدنی و سلامت از دیگر محورهای تعریف شده در بحث غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در سالجاری در استان بوده است.
نریمانی اظهار داشت: اداره کل آموزش و پرورش کردستان با پوشش ۲۳ هزار نفر، کمیته امداد امام خمینی هفت هزار و ۴۰۰ نفر از جوانان و هلال احمر استان با پوشش هفت هزار و ۳۰۰ نفر در طرح اوقات فراغت به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در بین دستگاه های فعال در این حوزه به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: امسال تعداد پایگاه ها و جذب دانش آموزان در برنامه های اوقات فراغت در استان نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.
معاون آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: اوقات فراغت یکی از مباحث بسیار مهمی است که اگر برنامه منسجم و تعریف شدهای نداشته باشد آسیب ها و لطمات جبران ناپذیری را به جمعیت جوان و نوجوان هر جامعه ای می زد.
در ادامه این جلسه مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان اظهار داشت: در کل استان شش هزار و ۷۸۳ مورد ازدواج و هزار و ۶۲۸ مورد طلاق در سال جاری به ثبت رسیده است.
لیا آژیر افزود: برگزاری سمینار آموزشی با موضوع ازدواج آسان با همکاری برخی دستگاه ها و نهادها، هلال احمر و بهزیستی انجام شده است.
وی بیان کرد: اطلاع رسانی های لازم به منظور ایجاد موج ازدواج آسان و اعطای تسهیلات ازدواج به سه هزار زوج به ازای هر نفر سه میلیون تومان از دیگر اقداماتی بوده که در این حوزه انجام شده است.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان یادآور شد: در شش ماهه نخست سال جاری چهار هزار و ۷۷۹ مورد ازدواج در مناطق شهری و دو هزار و چهار مورد در روستاها به ثبت رسیده است.
آژیر ادامه داد: هزار و ۶۲۷ مورد طلاق ثبت شده در استان و هزار و هفت مورد در شهرها و ۳۲۰ مورد در روستاها اتفاق افتاده است.
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