آموزش مهارت های زندگی به جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان کردستان اظهار داشت: آموزش مهارت های زندگی باعث استحکام و پایداری زندگی می شود.
وی افزود: در این برهه زمانی به واسطه شرایط نامساعد اقتصادی و همچنین موانع سد راه اشتغال که نیاز به زمان زیادی برای رفع شدن دارد باید به موضوع ارتقای سطح مهارتهای زندگی بیشتر توجه شود.
استاندار کردستان بیان کرد: یکی از شاخصه ها و ویژگی های مهم ارائه آموزش های مهارت های زندگی این است که زوج های جوان ما نحوه رودررویی با شرایط سخت زندگی را یاد می گیرند و با کوچکترین مشکلات ساز جدایی را نمی زند.
زاهدی یادآور شد: متاسفانه امروزه بر خلاف گذشته کوچکترین تغییر در حوزه اقتصادی در زندگی باعث جدایی زوج ها و در نتیجه افزایش آمار طلاق در جامعه می شود.
وی ادامه داد: باید قبل از شکل گیری زندگی مشترک جوانان با مهارت های زندگی در کلاس ها و دوره های آموزشی شرکت کنند و این آموزش ها در حین و بعد از ازدواج نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار کردستان گفت: بهره گیری از ظرفیت دستگاه ها و نهادهایی همچون کمیته امداد که در زمینه ارائه آموزش های مهارت های زندگی تجربه های موفقی دارند باید مورد توجه قرار گیرد.
زاهدی اظهار داشت: توجه به ارائه آموزش های مهارت های زندگی در برنامه های اوقات فراغت در دستور کار دستگاه ها و سازمان های فعال در این حوزه قرار گیرد.
وی افزود: امروزه تعریف درستی از مهارتهای زندگی در بین بسیاری از خانوادهها وجود ندارد و بیشتر آنها داشتن مهارت آشپزی، خیاطی و غیره را با مبحث مهارت های زندگی مرتبط می داند.
استاندار کردستان بیان کرد: مهارت زندگی یعنی فرد توانایی کافی را برای حفظ کانون خانوادگی داشته باشد.
زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: داشتن آمار دقیق در مورد میزان ازدواج ها و طلاق ها نقش بسزایی در برنامه ریزی درست در این راستا دارد.
وی ادامه داد: اداره کل ثبت احوال استان باید جلسه آینده ستاد، آمار دقیقی از ازدواج ها و طلاق های استان را ارائه دهد تا مسئولان و اعضای ستاد دید دقیقی از این حوزه پیدا کنند.
استاندار کردستان گفت: پایین بودن نرخ ازدواج و بالا بودن نرخ طلاق تنها مختص کردستان نبوده و در کل کشور این مشکل وجود دارد.
زاهدی اظهار داشت: دو مبحث ازدواج و طلاق و همچنین غنی سازی اوقات فراغت جوانان هر دو از موضوعات مهمی است که پرداختن و توجه به آن می تواند بستر ساز رفع بسیاری از مشکلات حوزه جوانان باشد.
وی افزود: براساس تحقیقات و آمار بیش از ۴۵ درصد از طلاق هایی که در کشور و استان اتفاق می افتد در پنج سال آغازین زندگی مشترک است که شاید عامل بیشتر آنها نبود مهارت های زندگی در بین زوج های جوان است.
استاندار کردستان بیان کرد: متاسفانه یکی از عوامل جدایی زوج ها از همدیگر بیکاری و نبود امکانات اقتصادی است.
زاهدی یادآور شد: بسترهای لازم برای ازدواج جوانان و پایداری زندگی آنها فراهم شود.
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