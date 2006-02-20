اين اتهام توهين به فدراسيون فوتبال مربي و بازيكنان تيم ملي است / با هيچكس دشمني ندارم

به گزارش خبرگزاري" مهر" علي كريمي كه با سايت اختصاصي اش گفت و گو مي كرد ضمن بيان اين مطلب افزود: برنامه ريزان ايجاد تشنج و آشوب در تيم ملي اين بار مرا نشانه گرفته اند، هر چه به شروع بازيهاي جام جهاني نزديكتر مي شويم آدمهايي كه به هر دليلي به خاطر تسويه حسابهاي شخصي نمي توانند پيروزي و موفقيت تيم ملي را در خود هضم كنند به عناوين گوناگون و با توسل به حربه هاي مختلف در راه برهم خوردن آسايش تيم ملي سنگ اندازي مي كنند.

وي ادامه داد : خدا نياورد آن روزي را كه من دست به چنين كاركثيفي بزنم و به هر دليلي ولو انتقام كشي از بزرگترين دشمن خود سد راه پيشرفت يك بازيكن شوم و در نهايت به تيم ملي كشورم لطمه بزنم.

كريمي افزود : من بازيكن چكاره ام كه براي مربي تيم ملي تعيين تكليف كنم ، من خود بارها درتيم ملي تعويض شدم و يا درجريان جام ملتهاي آسيا در بيروت روي نيمكت نشستم و اكثر بازيها را تماشا كردم ، اما هيچگاه كسي را متهم نكرده و به نظرمربي خود آقاي جلال طالبي احترام گذاشتم.

ملي‌‏پوش كشورمان ادامه داد : در چنين اوضاع و احوالي اگر بتوانم جايگاه خود را محفوظ نگاه دارم شق القمر كرده ام ، از اين دست خيالبافي هاي بي سر و ته و دنباله دار هميشه بوده و همچنان ادامه دارد ، اين توهين به فدراسيون ، مربي تيم ملي و تمام بازيكنان است كه كس و يا كساني مدعي شوند كه يك بازيكن به مربي تيم ملي دستور مي دهد تا چه كسي انتخاب شود و چه كسي انتخاب نشود.

وي تصريح كرد : من حريم تيم ملي را مقدس تر و بسيار ارزشمند تر از آن مي دانم كه به خود اجازه دهم تا در تركيب و انتخاب نفرات دخالتي داشته باشم ،با هيچكس كينه ، غرض و دشمني ندارم، اگر هم اختلافاتي در عالم رفاقت و دوستي هاي گذشته باشد اين مسائل شخصي هرگز جايي در تيم ملي يك مملكت نداشته و با احساسات 70ميليون نفر بازي نخواهم كرد.

كريمي ادامه داد : ديگر حرفي براي گفتن ندارم و تنها هشدار مي دهم كه مردم ، رسانه ها ، فدراسيون و مسوولان حواسشان جمع باشد و بدانند كه براي مسموم كردن هواي تيم ملي چنين ترفندهايي همواره وجود داشته و ادامه خواهد داشت زيرا عاقلان مي دانند كه در چنين مقطعي انداختن بازيكنان به جان هم و دفاع از چهره هايي كه به نوعي حقشان ضايع شده تنها و تنها بخاطر دلسوزي و دفاع از بازيكن نيست بلكه اهدافي در پس پرده دنبال مي شود ، اميدوارم كه دوستان ما طعمه چنين اهدافي نباشند.

كريمي در ادامه افزود : با اميد به اينكه اين حرفها باعث رنجش و بي احترامي به هيچ‌‏كس نشود و تنها با اين اشاره دوستداران فوتبال به اين باور رسيده باشند كه من قصد اخراج هيچ بازيكني را در حال حاضر و سپس بازيكن ديگري را در مرحله ي بعدي ندارم آنها بدانند كه آنچه در اين مورد گفته مي شود فقط در راه ناآرام ساختن جو تيم ملي است ، بي ترديد اگر بدانم برانكو دستورات من را اجرا مي كند به جاي اخراج ديگران تقاضاي انتخاب فرشيد ، برادرم را مي كردم .

