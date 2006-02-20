يادواره شهداي دانشجوي استان خراسان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالقاسم خوشنود دبير ستاد شهداي دانشجو در استان خراسان با اعلام اين مطلب افزود: اين مراسم روز چهارشنبه هفته جاري در دانشكده فني شهيد منتظي مشهد با حضور استاندار خراسان رضوي و مديران دانشگاه ها، خانواده هاي شهداي دانشجو و دانشجويان برگزار مي شود.

وي هدف از برگزاري اين يادواره را بسط و گسترش فرهنگ معنويت و تبيين فرهنگ جهاد و شهادت براي نسل جوان دانشجو عنوان كرد.

دبير ستاد يادواره شهداي دانشجو در استان خراسان تحقق و تبيين شهدا در آرمان خواهي دانشجويان و مرور وصيت نامه دانشجويان شهيد را از ديگر اهداف اين يادواره خواند.

وي از برگزاري نمايشگاه انقلاب اسلامي، حماسه حسيني و شهادت در حاشيه اين اجلاس خبر داد.

وي در باره اعضاي ستاد يادواره شهداي دانشجو در استان خراسان اظهار داشت: تمامي مراكز آموزش عالي مشهد مستقيم و غير مستقيم عضو ستاد بوده و بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس، بنياد شهيد، جهاد دانشگاهي، آموزش و پرورش، سازمان بسيج دانشجويي و معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد از اعضاي ستاد عالي يادواره هستند.

دبير ستاد يادواره شهداي دانشجو در استان خراسان با بيان اينكه در استان هاي خراسان بيش از 300 دانشجوي شهيد داريم گفت: تاكنون سرگذشت پژوهي 180 نفر از اين عزيزان انجام شده و در آينده در قالب ويژه نامه و كتاب منتشر خواهد شد.