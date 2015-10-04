شادی باید در سبد زندگی مردم گنجانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نمایش کمدی سوپر استار شنبه شب پس از پنج ماه اکران در سینما مهتاب قزوین برگزار شد.

مهدی احمدی در مراسم اختتامیه این نمایش گفت: عید غدیر خم یک سرمایه اجتماعی در اعتماد سازی است که اطمینان و اعتماد در آن حرف اول را می زند که اگر در جامعه اسلامی اعتماد حکومت به مردم و بالعکس آن محقق شود می توان کارهای بزرگی کرد.

وی افزود:در پیشرفت کره جنوبی ۳۰ عامل تعیین کننده پیش بینی شده که یکی از آنها اعتماد به مردم است و اگر ما هم به هنرمندان و نخبگان و متخصصان خود اعتماد کنیم مسیر توشعه هموار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: یکی از خلاء های جامعه امروز نبود شادی در میان گروههای مختلف مردم است و اگر هنرمندانی در این حوزه تلاش می کنند باید مورد حمایت جدی قرار گیرند تا به کارخود دلگرم شوند.

احمدی یادآورشد: در سبد کالای مردم باید شادی هم جایی داشته باشد زیرا در شرایط کنونی برای انبساط خاطر مردم باید فکری کنیم تا آسیب های حوزه های دیگر کمتر شود.

وی اضافه کرد: کتاب، سینما، تئاتر و کتاب خوانی و هنر باید در سبد زندگی مردم سهم بیشتری داشته باشد که به نظر می رسد در این زمینه کشورمان با کمبود و چالش روبروست و در این بخش تقریبا تعطیل هستیم.

احمدی گفت:اگربا خانواده خود به رستورانی برویم حاضریم برای یک وعده شام و ناهار ۱۵۰ هزار تومان هم بدهیم اما برای تهیه بلیت سینما و تئاتر و یا کتاب پنج هزار و ۱۰ هزارتومان بسیار زیاد تلقی می شود و این وضعیت نشان می دهد به غذای روح کمتر بها داده ایم.

وی بیان کرد:هنوز برای هنر ارزش واقعی قائل نیستیم در حالی که برای فرهنگ باید هزینه کنیم به همین دلیل خیلی از استعدادهای این بخش مغفول مانده که این خلاء باید جبران شود.

احمدی اظهارداشت:در راستای سیاست های وزارت ارشاد در واگذاری امور هنری به مردم امروز هنرمندان توانای قزوین توانسته اند دریک نمایش طنز و شاد با استقبال خوبی روبرو شوند و کاری ارائه کنند که بتواند بیش از چهار ماه روی صحنه باشد و این موضوع افتخارآمیز است.

وی بیان کرد: کارگردانی قوی و بازیگرانی توانمند که همه هنرمندان جوان این عرصه هستند توانسته اند استعدادهای خود را بروز دهند که باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یادآورشد: همه ما به هنرمندان بدهکاریم و نتوانسته ایم خدمات آنها را جبران کنیم اما قدردان شما هستیم و هر حمایتی بتوانیم دریغ نخواهیم کرد.

احمدی تصریح کرد: ابتکار عمل گروه نمایش سوپر استار به نوعی روحوضی دوران قاجار است که در آن دوران مرهمی بودبرای آلام و زخمهای کهنه مردم و امروز با گسترش شهرنشینی این نمایش پرمحتوی روبه زوال است.

وی افزود: هنرمندان استان قادرند کارهای فاخری ارائه کنند و در شادمانی مردم نقش بیشتری داشته باشند و امیدواریم با حمایت مردم بتوان نمایش کمدی و طنز را در استان توسعه داد.