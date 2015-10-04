۱۲۵ هکتار اراضی ملی آوج از متصرفان خلع ید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان، علی صادقی با اشاره به خلع ید اراضی شهرستان آوج اظهار کرد: ۱۲۵ هکتار از اراضی ملی این شهرستان از دست متصرفان آزاد شد.
وی آزادسازی این مقدار زمین را در راستای اجرای احکام قضایی دانست و افزود: این مهم در ۶ ماه نخست سالجاری صورت گرفته است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آوج تأکید کرد: با متصرفان اراضی ملی در حوزه این شهرستان به شدت برخورد میشود.
صادقی با اشاره به آتشسوزی هفت هکتار از اراضی ملی شهرستان آوج بیان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون هفت هکتار از اراضی ملی این شهرستان طی دو فقره آتشسوزی طعمه حریق شد.
وی ادامه داد: آتشسوزی اراضی ملی شهرستان آوج به دلیل سهلانگاری مردم و مسافران صورت گرفته که منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی این منطقه شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آوج از مردم این شهرستان درخواست کرد تا در صورت مشاهده آتشسوزی و یا هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی شهرستان آوج مراتب را از طریق شماره ۱۵۰۴ به اطلاع یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین برسانند.
نظر شما