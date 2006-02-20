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۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۳۹

آيت الله نوري همداني در ديدار دادستان كل كشور:

عاملان توهين به پيامبر اسلام بايد به اشد مجازات محكوم شوند

عاملان توهين به پيامبر اسلام بايد به اشد مجازات محكوم شوند

آيت الله نوري همداني از مراجع عظام تقليد تاكيد كرد: عاملان توهين به پيامبر بايد به اشد مجازات محكوم شوند.

به گزارش خبرنگار"مهر" در قم،  آيت الله نوري همداني در ديدار دادستان كل كشور با وي اظهار داشت: عاملان اهانت به پيامبر اسلام را بايد مجازات كرد و در برابر معذرت خواهي آنها نبايد ساكت شد.

وي تصريح كرد: تظاهرات و راهپيمايي كافي نيست و مسببين اين جريان بايد مجازات شوند.

آيت الله نوري همداني خواستار تحريم كالاهاي دانماركي شد و افزود: بايد با تحريم اقتصادي اين كشورها را مجازات كنيم.

اين مرجع تقليد اظهار داشت: كشورهاي اسلامي بايد شدت عمل بيشتري به خرج دهند تا ديگر اين گونه اعمال تكرار نشود.

وي تاكيد كرد: شدت عملي كه در برابر اين اقدام موهن لازم بود، هنوز اعمال نشده و بايد شديدتر عمل شود.

کد مطلب 293120

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