عاملان توهين به پيامبر اسلام بايد به اشد مجازات محكوم شوند

به گزارش خبرنگار"مهر" در قم، آيت الله نوري همداني در ديدار دادستان كل كشور با وي اظهار داشت: عاملان اهانت به پيامبر اسلام را بايد مجازات كرد و در برابر معذرت خواهي آنها نبايد ساكت شد.

وي تصريح كرد: تظاهرات و راهپيمايي كافي نيست و مسببين اين جريان بايد مجازات شوند.

آيت الله نوري همداني خواستار تحريم كالاهاي دانماركي شد و افزود: بايد با تحريم اقتصادي اين كشورها را مجازات كنيم.

اين مرجع تقليد اظهار داشت: كشورهاي اسلامي بايد شدت عمل بيشتري به خرج دهند تا ديگر اين گونه اعمال تكرار نشود.

وي تاكيد كرد: شدت عملي كه در برابر اين اقدام موهن لازم بود، هنوز اعمال نشده و بايد شديدتر عمل شود.