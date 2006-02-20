عادل ها به تئاتر شهر آمدند

بنا به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، به نقل از روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي، اين نمايش كه در جشنواره بيست و چهارم تئاتر فجر روي صحنه رفت، اقتباسي آزاد از نمايشنامه آلبر كامو به همين نام است كه صادقي تلاش كرده در آن به ماجراي تروريست ها در جهان امروز بپردازد.

صادقي معتقد است در اين اقتباس سعي داشته با نگاهي تازه به مسأله اي كه بعد از كامو به مشكلي جهاني تبديل شده روي آورد و به زباني ساده تر و نمايشي تر، بدون بحث هاي روشنفكرانه متن اصلي و تنها با پرداختن به جوهره مطلب آن را براي اجرا آماده كند.

نمايش "عادل ها" كاري از گروه تئاتر هنر است و اميريل ارجمند، كاظم هژير آزاد، كرامت رودساز، هوشنگ قوانلو، اشكان جنابي، شمسي صادقي و عباد نظري ايفاي نقش مي كنند.

اين نمايش تا پايان اسفند ماه، همه روزه بجز شنبه ها، از ساعت 19 در تالار اصلي مجموعه تئاتر شهر روي صحنه خواهد بود.