هر روز صبح یک بسته علمی به مردم می دهیم/ آشتی جامعه با دانشگاه

فرهید فصیحی مجری برنامه صبحگاهی «طلوع دانش» به خبرنگار مهر گفت: چند روز پیش جلسه ای بین تهیه کنندگان و مجریان شبکه چهار سیما با غلامرضا غلامی مدیر شبکه چهار برگزار شد و من هم از این فرصت استفاده کردم تا هم از نظرات دوستان استفاده کنم و هم از رویکردهای برنامه در رابطه با اهمیت به خروجی دانشگاه ها و استادان سخن بگویم.

وی افزود: طرح مساله ای که در جلسه برایم اهمیت داشت این بود که ما باید در تلویزیون بیشتر به استادان دانشگاه و صاحب نظران اهمیت بدهیم و زمان بیشتری را در اختیارشان بگذاریم چرا که نظرشان راه گشای بسیاری از مشکلات کشور است. دانشگاه محلی است برای بیان مسایل و مشکلات کشور در زمینه های مختلف و چون این موضوعات به بحث و بررسی گذاشته می شود پاسخش هم در دانشگاه وجود دارد اما راهی برای انتقال این پاسخ ها به مردم نیست.

فصیحی اظهار کرد: ما در تلاشیم بتوانیم این پاسخ ها را به مردم و مسوولان انتقال دهیم تا بتوانند در تصمیم گیری هایشان از این یافته ها استفاده کنند. مثلا در امر اقتصاد و صنعت می خواهیم رابطه بین دانشگاه و صنعت را که خیلی مطرح است، تبدیل کنیم به رابطه بین دانشگاه و جامعه. یعنی در برنامه «طلوع دانش» شرایطی فراهم کنیم تا هر نتیجه ای که با بحث و بررسی از موضوع صنعت در دانشگاه ها به دست آمده به گوش مردم برسد.

مجری برنامه صبحگاهی «طلوع دانش» بیان کرد: متاسفانه در تمام سطوح جامعه از نمایندگان مجلس و مسوولان ارشد گرفته تا مردم عادی رابطه ضعیفی با دانشگاه وجود دارد. تلویزیون باید با تقویت برنامه هایی در گروه علم و دانش اقداماتی انجام دهد که این فاصله رفته رفته کمرنگ شود. مدیر شبکه چهار سیما نیز ضمن موافقت با این موضوع اعلام کرد، قرار است برنامه هایی که نگرش علمی دارند و از این دیدگاه مسایل را تجزیه تحلیل می کنند در این شبکه افزایش یابند.

وی در پایان صحبت هایش گفت: «طلوع دانش» یک برنامه صبحگاهی است و بسیاری از استادان و دانشجویان قبل اینکه از خانه بیرون بروند، فرصت دارند در حین آماده شدن برای زندگی روزانه چند بسته علمی هم در اختیار داشته باشند. هدف ما این است که اطلاع رسانی علمی و یافته های پژوهشی را به بهترین شکل ممکن در دسترس علاقه‌مندان قرار دهیم.