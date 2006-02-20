تشكيل دو كميته براي رايزني درباره دولت آتي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،علي اديب يكي ازمقامات حزب الدعوه اسلامي به رياست ابراهيم الجعفري نخست وزيرعراق اعلام كرد: ائتلاف عراق يكپارچه اقدام به تشكيل دو كميته كرده تا درمورد دولت آتي اين كشوربه رايزني بپردازد.

يكي ازاين كميته ها مربوط به رايزني با ائتلاف كردستان عراق وديگري با گروههاي ديگر است.

اديب پس ازديداربا طالباني رئيس جمهوري عراق افزود: ائتلاف، گفتگوها ورايزني هاي رسمي خود را با فهرست ( سني ) التوافق به زودي آغاز مي كند.



وي تاكيد كرد: خط قرمزي دربرابرهيچ فهرستي از فهرست هاي پيروزانتخابات پارلماني وجود ندارد و باب مذاكرات به روي همگان بازاست.

اديب خاطرنشان كرد: رئيس جمهوري عراق محور ملاقات گروه هاي سياسي عراقي است كه ديدگاه هاي مختلف دارند.

اين عضو ائتلاف عراق يكپارچه اعلام كرد: ما به تلاش هاي جلال طالباني براي بررسي اوضاع با گروه هاي مختلف سياسي به منظوردستيابي به توافقات و خروج ازتنگناي سياسي فعلي و تشكيل دولت وحدت ملي و تعيين موعد نهايي اولين جلسه نمايندگان پارلماني تكيه مي كنيم.