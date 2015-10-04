به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی شنبه شب در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر با نتیجه ۳ بر یک در زمین خود مقابل ساوتهمپتون تن به شکست داد.

چلسی در حال حاضر با هشت امتیاز در رده شانزدهم جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر قرار دارد و ۱۰ امتیاز با صدر جدول رده بندی فاصله دارد.

ژوزه مورینیو در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: شما مرا می شناسید و می دانید که اهل شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیستم. ما در وضعیت بدی قرار داریم اما دلیل نمی شود از این که صادقانه رفتار کنم، بترسم.

سرمربی چلسی در ادامه با انتقاد از وضعیت داوری و با اشاره به صحنه مشکوک خطای دروازه بان ساوتهمپتون بر روی رادامل فالکائو، گفت: داوران می ترسند به نفع چلسی سوت بزنند. یک بار دیگر در یک صحنه مهم، داور برای تیم ما پنالتی نگرفت. پنالتی در این شرایط برای ما خیلی حیاتی است چوت در وضعیت حاضر اولین اتفاق منفی که برای تیم ما رخ می دهد به از هم‌گسیختگی تیممان می انجامد.

مورینیو افزود: اگر اتحادیه فوتبال می خواهد مرا جریمه کند مشکلی نیست اما آنها مربیان دیگر را جریمه نمی کنند. اگر باشگاه چلسی می خواهد مرا برکنار کند حرفی نیست. من کسی نیستم که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنم. اما اکنون لحظه ای حیاتی در تاریخ باشگاه است چون آنها اگر مرا اخراج کنند بهترین مربی تاریخ خود را برکنار کرده اند.

سرمربی چلسی در ادامه اظهار کرد: این لحظه ای است برای همه کسانی که در باشگاه حضور دارند تا همبستگی و احساس مسئولیت خود را نشان دهند.

مورینیو اعتراف کرد که قهرمان شدن کار دشواری است. وی گفت: اکنون قهرمان شدن کاری بسیار دشوار است چون خیلی با صدر فاصله گرفته ایم اما من قول می دهم جزو چهار تیم پایانی باشیم.