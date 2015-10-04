جزئیات گزارش تسهیلات بانکی در ۵ ماهه اول امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخش‌های اقتصادی به مبلغ ۱۲۷۶.۳‌هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ۵ ماهه سال گذشته ( ۱۱۳۵.۱ هزار ميليارد ريال) با ۱۲.۴ درصد افزايش مواجه شده است.

سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۵ ماهه سال جاری ۳۸۶.۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۰.۲ درصد) بوده که نسبت به ۵ ماهه سال گذشته ۲۲.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۶.۲ درصد) افزايش داشته است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه سال جاری مبلغ ۸۱۷.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با ۵ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۴۴.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۵ درصد افزايش داشته است.

براساس آمار، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال جاری معادل ۳۱۴.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۸۱۷.۴ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.

ملاحظه مي‌شود از ۳۸۶.۰ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۶ درصد آن (مبلغ ۳۱۴.۹ هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

بنابراعلام بانک مرکزی، همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.