انتقاد از انفعال در برابر سفید بالکها/محیط زیست راهکار بدهد

رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که مشاور سازمان محیط زیست روش های مدیریت شهری برای مقابله با سفید بالکها (مگس سفید) راه و روش مناسبی ندانسته است، گفت: ایشان که کارشناس و خبره این کار هستند طی دو سال گذشته چه پیشنهاد علمی و راهکار عملی برای مقابله با سفیدبالکها داده اند که ما آن را برای مبارزه دنبال کنیم.

وی ادامه داد: وقتی راه حلی ارائه نشده و ما نیز بر اساس الگوبرداری از سایر کشورها در حال مقابله با این حشرات هستیم، دیگر نباید خرده گرفت. اینکه بیرون بنشینیم و انتقاد کنیم درست نیست.

حافظی با بیان اینکه مبارزه با سفیدبالکها کار مشترکی میان نهادهای مختلف است گفت: مقابله با سفیدبالکها در شهر به عهده شهرداری، ارائه راهکار تخصصی و فنی بر عهده محیط زیست و مبارزه با آن در سطح کلان کشور مسئولیتش بر عهده جهاد کشاورزی است.

وی با اشاره به جلساتی که با مسئولان شهرداری در حوزه مقابله با سفیدبالکها برگزار شده، گفت: به عملکرد شهرداری نیز انتقاداتی وارد است. به طور مثال اگر قرار است با آب شویه، عسلک ها را از بین ببریم، این آب شویه نباید مقطعی و موضعی باشد بلکه باید به صورت فراگیر و مستمر انجام شود تا سبب کاهش جمعیت این حشرات شود.

هفته گذشته اسماعیل کهرم مشاور سازمان محیط زیست کشور اعلام کرده بود که مبارزه با سفیدبالکها به سبک مدیریت شهری بیش از آنکه سبب کاهش جمعیت سفید بالکها شود برای شهروندان ضرر دارد.